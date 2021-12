Rouen. Normandie Impressionniste : l'art contemporain s'invite en 2020

"La couleur au jour le jour", voilà le fil rouge de la quatrième édition de Normandie Impressionniste. L'événement qui valorise ce courant de peinture de la fin du XIXe siècle revient du 3 avril au 6 septembre 2020.

Le travail, la nuit, le plein air...

"Les impressionnistes ont libéré la couleur, sans forcément toujours coller au réel d'ailleurs, c'est l'une des leçons de cette révolution picturale" précise Philippe Piguet, commissaire général de Normandie Impressionniste. "Au jour le jour, parce qu'ils interrogeaient leur quotidien, leur monde, et étaient les témoins de la transformation industrielle, sociétale..." Ce thème permet par ailleurs une plus grande ouverture. Ainsi, une trentaine d'expositions d'art contemporain rejoignent la programmation. "Les impressionnistes étaient contemporains, à leur époque", rappelle le commissaire.

Ferdinand Joseph Gueldry, Scène de triage de la laine à Roubaix, Vers 1910, Huile sur toile - Roubaix, Musée La Piscine, Alain Leprince

Par ailleurs, une vingtaine de grandes expositions impressionnistes seront montées sur toute la Normandie. Ainsi, au musée des Beaux-Arts de Caen reviendra sur la thématique du travail et de la révolte, faisant notamment la part belle à l'œuvre de Fernand Léger. Au Musée d'arts modernes du Havre, l'exposition "Nuits électriques" proposera le regard des impressionnistes sur l'arrivée de l'électricité. En écho à cette proposition, l'artiste havrais Kévin Cadinot va d'ailleurs mettre en lumière le Fort de Tourneville pendant la durée de l'événement.

Un million de visiteurs

À Rouen, le musée des beaux-arts rendra hommage au collectionneur François Depeaux, dont on commémorera en 2020 le centième anniversaire de la mort. "On appelait cet industriel l'homme aux 600 tableaux, commente Philippe Piguet, dans cette exposition on verra notamment des œuvres venues de l'étranger". Le musée des impressionnistes de Giverny proposera une cinquantaine d'œuvres sur la thématique du plein air. "L'invention du tube de couleur a permis aux artistes de sortir de l'atelier. Ils ont tenté de capter les humeurs de la nature - et les leurs ! - à tout moment de la journée".

laude Monet, Sur la plage à Trouville, 1870, Huile sur toile - Paris - Musée Marmottan Monet / Bridgeman

Le musée Thomas-Henry de Cherbourg a choisi de présenter des tableaux sur le Cotentin à travers une exposition intitulée "Voyages en terre inconnue : Boudin, Renoir, Signac... en Cotentin'. À Dieppe, le château-musée s'intéressera à Eva Gonzalès, l'une des rares femmes du courant impressionniste.

Paul Signac, Le phare de Gatteville, Vers 1934, Huile sur carton - Cherbourg-en-Cotentin, Musée Thomas Henry

Lors des dernières éditions, Normandie Impressionniste avait rassemblé environ un million de visiteurs dans toute la région, en majorité des Normands. Parmi les 20% de visiteurs issus d'autres régions, les Franciliens étaient les plus nombreux. Enfin, 20% des visiteurs viennent de l'étranger (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Asie).

A LIRE AUSSI.

Le festival Normandie impressionniste se renouvelle pour l'édition 2020

Le Centre Pompidou en fête pour ses 40 ans ce week-end

Les frères Le Nain, et leurs mystères, s'exposent en grand au musée du Louvre-Lens

Suisse: les chefs-d'oeuvre de la collection du marchand d'armes Bührle à Lausanne

Un Gustave Courbet inconnu fait surface en Normandie