Caen. Politique culturelle de la Région Normandie : la réponse d'Hervé Morin

Le président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, qualifie de "profonde injustice" la pétition lancée jeudi 8 février 2018 par les acteurs du monde artistique en Normandie. Le texte réclame une révision de sa politique culturelle et dénonce un déséquilibre territorial entre Rouen et le reste de la région. Il explique que le budget a augmenté d'un million d'euros et que la région a fait le choix de s'engager sur des projets importants à Rouen, mais aussi ailleurs, comme à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine ou pour les travaux du théâtre des Cordes à Caen (Calvados). Il évoque aussi son ambition au Havre : "Nous avons fait en sorte que la Région y soit un acteur de la Scène nationale et nous portons un énorme projet sur le patrimoine nautique."

300 000 € pour combler un désengagement

Il ne veut pas concentrer le débat sur la subvention de 300 000 € accordée à l'opéra de Rouen. "Nous avons mis cet argent parce que le département de l'Eure s'est désengagé à cette hauteur-là. Et en contrepartie, nous avons réduit notre dotation au musée de Giverny." Il rappelle aussi la disparition voulue des Concerts de la région à Rouen, "qui faisaient venir des personnalités du showbiz parisien pour une fortune, pour au contraire faire en sorte qu'une partie de ce financement aille aux acteurs culturels qui créent sur le territoire."

Vers un seul Frac

Au centre des préoccupations également émises par des artistes en Normandie, la fusion des deux Fonds régionaux d'art contemporain de Rouen et Caen demeure un sujet sensible. "Il n'en faudra qu'un seul au cours de l'année 2018, comme pour toutes les structures de Normandie. Il n'y aura plus qu'une seule directrice." Il dénonce à Caen, bien que flambant neuf, un bâtiment pour lequel "le financement n'est pas assuré pour le fonctionnement" et "un manque d'espaces pour la conservation des œuvres que nous achetons au titre du fonds régional d'art contemporain."

