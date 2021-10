Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

EXPOSITIONS

Guiome David revisite la BD

Dans le cadre du festival Normandiebulle, Guiome David, ancien étudiant des Beaux-Arts de Rouen, explore les codes de la BD pour mieux les pervertir.

Pratique : Jusqu’au 8 octobre. Du lundi au vendredi 9h-18 h. Hôtel de Région à Rouen. Tél. 02 35 52 21 59

Le plastique c’est fantastique

Le peintre, connu pour ses paysages, explore dans cette série le potentiel esthétique du sac plastique. Consommable, symbole fort de la lutte écologique et des dérives de la société de consommation, il cristallise à lui seul de nombreuses problématiques. Ici, Denis Rivière tente de changer son statut en révélant sa plasticité. Il s’amuse à mettre en scène le sac plastique au cœur de paysages naturels au point d’en faire une note picturale dans une composition classique ou un élément de décor urbain sur fond d’asphalte. Accumulé, suspendu, mis en scène, le sac plastique trouve une nouvelle dimension, poétique ou même humoristique, en témoignent deux peintures inspirées par des sacs publicitaires : La mère poulard ou La baie du Mont St Michel. Le sac poubelle est lui-aussi magnifié dans des compositions savamment pensées.

Pratique : Jusqu’au 20 octobre. Tous les jours de 14h à 19 h 30. Galerie Duchoze à Rouen. Tél. 02 35 07 34 13

Pierre Loyvet : un illustrateur rouennais

Venu à la rencontre de ses fans au festival Normandiebulle, retrouvez le travail de cet illustrateur de génie, plébiscité par les gamers : un univers inventif.

Pratique : Jusqu’au 22 novembre. Du mardi au samedi. Bibliothèque St Sever à Rouen. Tél. 02 76 08 80 74

Jean Jaurès : la voix d’un peuple

Pour commémorer le centenaire de la mort du leader socialiste, le département propose une exposition complète retraçant le parcours de Jean Jaurès de ses premiers engagements politiques à son assassinat et ses actions en lien avec le département de Seine inférieure. Cette seconde partie réalisée grâce aux collections des archives évoque les différentes visites de Jaurès dans le département et les mesures de police prises pour éviter les débordements à ces occasions. Cette exposition témoigne aussi de ses talents d’orateur grâce aux compte-rendus de ses conférences dans Le journal de Rouen. De nombreuses municipalités rendront hommage à cet homme politique, hostile à la peine de mort, en donnant son nom à des rues malgré le tollé de ses détracteurs de l’époque.

Pratique : Jusqu’au 29 octobre. lundi et mardi 8 h 45-12 h 30 et 13 h 30-17 h et mercredi 8 h 45-12 h 30. Hôtel du département à Rouen. Tél. 02 35 03 55 66

ANIMATIONS

Cuisson au four à pain

À deux pas du Robec et du moulin de la Pannevert, assistez au pétrissage et à la cuisson du pain dans un four à pain ancien restauré par des passionnés.

Pratique : Les 1e et 3e vendredi de chaque mois. Vente à partir de 16 h. Four de la pannevert à Rouen.

Visite de la réserve

Le Groupe Ornithologique Normand propose de découvrir les espèces peuplant la réserve de Berville : une étape sur les voies migratoires à ne pas manquer.

Pratique : Samedi 4 octobre à 14 h. Parking de la route des bacs à Berville sur Seine. 4 €. Tél. 02 32 59 16 27

Derniers départs pour le petit train

La fin de saison approche pour le petit train ; ne loupez pas l’occasion d’enrichir vos connaissances sur la ville grâce à un parcours pittoresque commenté.

Pratique : Tous les jours jusqu’au 12 octobre. Départ Cathédrale. Tarifs 4,7/6,7 €. Tél. 02 32 18 44 61

Journée pour ma pomme

La Maison du Parc accueille le dimanche 12 octobre une journée dédiée à la pomme. Le point fort de cette manifestation sera une démonstration de brassage des pommes cultivées dans le verger conservatoire du parc dans un tour à piler traditionnel. Elles seront ensuite pressées dans une presse à longue étreinte du 18e siècle. Mais ce rendez-vous propose en complément de nombreuses autres activités telles que des balades en calèche, des randonnées contées et un marché de produits du terroir. Née en 2011, cette journée thématique rassemble les arboriculteurs de la route des fruits, le syndicat apicole de Haute-Normandie et le club de sauvegarde des races avicoles - dont le célèbre canard de Duclair cuisiné au sang - et de nombreux autres partenaires. Au delà de la pomme, symbole fort de la Normandie, cette manifestation familiale célèbre la richesse naturelle et agricole du territoire du parc.

Pratique : Dimanche 12 octobre de 9 h à 18 h. Maison du parc à Ste Opportune la mare. Gratuit. www.pnr.seine-normande.com

CINEMA

Alain Cavalier à l’Omnia

Le cinéaste viendra présenter son dernier film Le paradis : un documentaire expérimental dans lequel se succèdent des scènes contemplatives. Avec ce film hors normes, conçu comme un journal intime filmé, Alain Cavalier entend transmettre un testament artistique et fixer un instant de bonheur fugitif.

Pratique : Jeudi 9 octobre à 20 h. L’Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5 €. Tél. 02 35 07 82 70

AUTOUR DU LIVRE

Festival de lecture à voix haute

A l’initiative de l’association pour l’animation du PNR (Parc Naturel Régional), ce festival célèbre cette année sa 15e édition. Dans le cadre de son cahier des charges, le PNR est en effet le seul en France à s’engager dans une mission de développement du livre et de lutte contre l’illetrisme. Au cours de l’année, l’association multiplie les rencontres lectures animées par des amateurs destinées à un public très large, mais le festival propose une offre plus ciblée car ce sont cette fois des professionnels qui s’adressent à un public adolescent et adulte. Les bibliothèques des communes qui accueillent ces événements sélectionnent les Cie en fonction des thématiques abordées : en résulte une grande variété de styles et de genres, du polar à la correspondance, du récit aux chansons lues ou chacun trouvera son “conte”. Pratique : Jusqu’au 23 novembre. Sur le territoire du PNR des boucles de la Seine. Gratuit. www.pnr-seine-normande.com

Salon du livre de Bois-Guillaume

Au cours du week-end, l’espace Guillaume le Conquérant accueille de nombreux auteurs essentiellement normands venus présenter leurs livres. Ce salon met l’accent sur la littérature jeunesse et offre de nombreuses animations : telles que jeux, magie ou ateliers d’écriture.

Pratique : Samedi 4 et dimanche 5 octobre. Espace Guillaume le Conquérant à Bois-Guillaume. Entrée libre. Tél. 02 35 12 24 55. www.ville-bois-guillaume.fr

CONCERTS

Frédéric Nissen invite François Lefèvre

Le pianiste rouennais partage la scène avec le guitariste François Lefèvre alternant reprises et compositions personnelles jazz avec un final en Jam session.

Pratique : Jeudi 9 octobre à 21 h. Le Chat Vert à Rouen. Plus d’informations sur www.lechatvert.net

DB band et Deaf in stereo

L’ex-bassiste de Super grass trouve un son plus rock au sein de DB band. Ils seront suivis par un groupe bien normand dans l’esprit power pop 60’s : Deaf in stereo.

Pratique : Mardi 7 octobre à 21 h. Le 3 pièces à Rouen. Tarif 5 €. http://europeandco.canalblog.com/

Bratsch présente son anthologie

Après plus de 40 ans de scène parcourant l’Europe d’est en ouest, le groupe virtuose aux compositions étonnantes de mixité fait le bilan : un concert décoiffant.

Pratique : Mardi 7 octobre à 20 h. Maison de l’Université Mont-St-Aignan. Tarifs 0 à 15 €. Tél. 02 32 76 93 01

Le Trio Karenine au campus

Ce jeune trio ainsi baptisé en hommage à la fougueuse héroïne de Tolstoï est né en 2009 et collectionne depuis les récompenses au niveau national et international.

Pratique : Mardi 7 octobre à 20 h 30. Amphithéâtre Axelrad, fac Mt St Aignan. Tarifs 8 à 25 €. Tél. 09 63 50 19 61

SPECTACLES

Gad Elmaleh : sans surprise

Si l’humoriste a quelque peu déçu son public en vendant ses talents pour une pub de la LCL cette année, il reste néanmoins le chouchou des français et s’assure systématiquement des salles combles grâce à son irrésistible charisme. Avec son nouveau spectacle Sans Tambour, il met la barre haute : après l’incroyable succès du denier opus Papa est en haut, il lui fallait un stand up haut en couleur aussi décapant et rythmé. Mais Sans tambour reste sage. D’humour bon enfant, Gad Elmaleh reste politiquement correct, sans même prendre le risque de se positionner sur les sujets d’actualité les plus grinçants. Mais ce n’est pas ce que le public exige de lui. Ce qu’on aime par dessus tout ce sont ses innénarables grimaces, ses joutes improvisées avec le public et l’universalité de ses sujets. Gad Elmaleh a donc tout d’un grand.

Pratique : Mardi 7 et mercredi 8 octobre à 20 h. Zénith de Rouen. Tarifs 54,5/62 €. www.citylive.trium.fr

Chercher le garçon

Écrit suite à une résidence de l’auteur, Thomas Gornet, pendant un mois dans une classe de seconde de Dieppe en 2012, cette pièce sur les affres de l’adolescence se veut sincère et passionnée comme le sont les enfants de cet âge à la recherche d’idéaux et de repères. Chercher le garçon, c’est avant tout l’histoire d’une amitié, celle qui lie deux êtres que tout oppose en apparence : Tom qui a fait le choix de la liberté et Tony son cadet, lycéen dont l’égo vacille après une histoire d’amour ratée. Auteur de romans et de pièces principalement destinées au jeune public, l’auteur dresse ici un drame sur l’adolescence répondant à une commande de Philippe Cogney, directeur du DSN (Dieppe Scène Nationale). L’auteur, à travers ce drame, évoque le rôle primordial de cette étape dans la formation de la personnalité.

Pratique : Du mercredi 8 au vendredi 10 octobre à 19 h 30. Chapelle St Louis à Rouen. Tarifs 6 à 15 €. Tél. 02 35 98 45 05