Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

FESTIVAL

Normandiebulle, tome 19 !

Toujours plébiscité par le public, le rendez-vous des amateurs de bandes dessinées s’enrichit chaque année de nouveaux apports et d’animations décalées. Grâce aux partenariats de 15 librairies et à la présence de 55 auteurs essentiellement haut-normands, Normandiebulle se targue d’être aujourd’hui un festival majeur de BD sur le territoire national. Précédé par de nombreuses animations et expositions en avant-première, le festival se concentre sur deux jours aux cours desquels sont proposés des ateliers de pratique - tatouage, fanzine, moulage et impression 3D - des tournois de jeux vidéos, des expositions mutiples pour petits et grands. Il s’achève par la remise des trophées aux lauréats des différents concours amateurs ou professionnels.

Pratique : Samedi 27 et dimanche 28 septembre de 10h à 18 h. Tennis couverts et centre culturel Henry Savale à Darnétal. Tarifs 0 à 5 €. www.normandiebulle.com

EXPOSITIONS

Quand la biologie mène au fantastique

Dans le cadre de Normandie impressionniste, le photographe George Dupin répond à une commande du musée éclaté de la presqu’île de Caen en investissant un conteneur en 2013. Il y crée une grotte artificielle dans laquelle il laisse pousser des pleurotes privées de lumière. Au cours des trois mois d’exposition, les spectateurs étaient invités à parcourir la grotte une torche à la main et à observer la transformation des lieux : “ Les champignons prenaient des formes monstrueuses à la recherche de la lumière puis mourraient”. Le photographe saisit alors leur dégénérescence : “ Par cette installation, je fabriquais pour la première fois mon sujet photographique”. Le pôle image l’invite ici à faire résonner sa démarche avec les travaux de spéléobiologie du naturaliste Gadeau de Kerville et révèle d’étonnantes similitudes.

Pratique : Jusqu’au 4 octobre. Du mardi au samedi 14h-18 h. Galerie du Pôle Image à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 89 36 96

Boucherie d’art foraine

À travers les amusantes sculptures de Sylvie Habault, la Cie de la Pie rouge brode de bric et de broc une série d’historiettes amusantes : pour le plaisir des rêveurs.

Pratique : Jusqu’au 28 septembre, tous les jours. Théâtre de la chapelle St Louis. Gratuit. Tél. 02 35 98 45 05

RENCONTRE

Samba : l’équipe du film

À l’occasion de la présentation en avant-première de la nouvelle comédie du duo Éric Toledano et Olivier Nakache, Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim viendront à la rencontre de leur public pour une présentation avant le film au Pathé Docks puis un débat au Mercure d’Elbeuf. Ce nouveau long-métrage raconte l’histoire de Samba joué par Omar Sy, un sans-papiers originaire du Sénégal confronté à la rigidité du système migratoire et sa rencontre improbable avec Alice, venue à son aide et qui tombe sous son charme. Incarnée par Charlotte Gainsbourg, Alice est un personnage perturbé et fragile qui va reprendre vie au contact de Samba. Omar Sy ,ovationné au Pathé Docks en 2011 pour la présentation d’Intouchables également écrit par Éric Toledano et Olivier Nakache, s’adresse déjà à un public conquis par son charisme, son humour et sa gouaille.

Pratique : Vendredi 3 octobre à 20 h au Pathé Docks, 20 h 30 au Mercure d’Elbeuf. www.cinemasgaumontpathe.com ou www.noecinemas.com/elbeuf

CONCERTS

Zakouska : le vent du large

Quatre jeune musiciens composent un vaste répertoire d’émotions aux couleurs des Balkans nuancé de références jazz et folklorique : une suprenante rencontre.

Pratique : Jeudi 2 octobre à 22 h. Le Saxo à Rouen. Gratuit. www.lasaucebalkanique.fr

Hay babies : un trio de charme

Elles ont des chansons en technicolor et des rythmes pop à réveiller un mort : les Hay Babies annoncent une rentrée toute en couleurs et bonne humeur au Trianon.

Pratique : Vendredi 3 octobre à 19 h. Le Trianon à Sotteville. Gratuit. Réservations au 02 35 73 95 15

Wovenhand au 106.

Fondé par David Eugene Edwards et Ordy Garrison en 2002 en marge de 16 horsepower, ce groupe partisan du Denver sound - alternative country - sort cette année son 11e album. Libéré de la country folk de ses débuts, Eugene Edwards compose un répertoire plus expérimental et audacieux.

Pratique : Lundi 29 septembre à 20 h. Le 106 à Rouen. Tarifs 6 à 22 €. www.le106.com

PARC DES EXPOSITIONS

Un salon pour amoureux de la création

Le salon des arts créatifs Creativa s’installe au Parc Expos. Au programme, animations, ateliers, expositions. À ne pas manquer pour les amoureux d’arts créatifs.

Pratique : Du jeudi 25 au dimanche 28 septembre, au Parc Expos à Grand-Quevilly. Tarifs : entre 6,50 et 7,50 €.

12e édition d’Auto moto rétro

Ce salon est le rendez-vous des amoureux des voitures vintage. On y trouve des pièces de rechange pour modèles de collection et des véhicules d’exception.

Pratique : Samedi 27 et dimanche 28 septembre. Parc expo de Rouen. Tarifs 0 à 8,5 €. Tél. 02 35 18 28 28

THEATRE

Les contes d’Hoffman

L’opéra de Rouen vient de mettre en scène l’œuvre testamentaire d’Offenbach : “Connu essentiellement pour ses opéras bouffes, il rêvait de composer un grand opéra, explique Frédéric Roels, metteur en scène. Il y consacre de nombreuses années, mais meurt quelques mois avant la première représentation”. On peut donc s’interroger sur les choix scéniques du compositeur. De nombreuses versions de l’œuvre existent, d’autant plus qu’une partie des documents originaux ont été perdus suite à l’incendie de l’opéra comique. Frédéric Roels a fait le choix de monter la version des éditions Choudens : “Je l’ai choisie pour sa cohérence, elle sert bien le contenu dramatique en alternant passages parlés et chantés”. Véritable défi, la soprano Fabienne Conrad incarne tous les rôles féminins : une performance unique, très complexe.

Pratique : Du 3 au 11 octobre. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 68 €. www.operaderouen.fr

Le 6e jour : les gaffes d’Arletti

Une femme clown, après avoir volé la sacoche d’un conférencier, remplace celui-ci au pied levé pour un exposé loufoque sur l’histoire de la Genèse.

Pratique : Du 2 au 4 octobre. Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarifs 5 à 15 €. à partir de 10 ans. Tél. 02 32 13 10 50

VISITE

Visite des ateliers d’artistes.

Rouen Métropole sollicite les artistes du territoire - peintres, sculpteurs, graveurs, photographes, céramistes et calligraphes - pour un week-end portes ouvertes. Le public est invité à rencontrer les artistes dans l’espace sacro-saint de l’atelier afin de mieux comprendre leurs démarches et leurs techniques.

Pratique : Samedi 27 et dimanche 28 septembre. Rouen Métropole. Gratuit. www.metropole-rouen-normandie.fr