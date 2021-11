Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La guinguette du parc de Clères

Dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, le parc se dote d'une guinguette : une évocation des loisirs au XIXe siècle et une invitation à entrer dans la danse.

Pratique. Jeudi 14 juillet à 19h30. Parc de Clères. Tarifs 4 à 5€. Tél. 02 32 82 99 20

- Un Soir à l'Aître: Aspects de femmes

La compagnie 6e dimension investit l'Aître St Maclou pour une représentation en plein air de deux pièces sur la condition féminine de la chorégraphe Séverine Bidaud présentées en version courte.

Pratique. Du 15 au 23 juillet à 20h30 (relâche le jeudi). Aître St Maclou à Rouen. 7 à 12€. 02 32 08 13 90

- Vivaldi par Octoplus

L'ensemble petit-quevillais, dirigé par Sylvain Baudry, sélectionne cantate, concertos, sonates et airs dans ce concert dédié à un compositeur d'exception baptisé à son époque "le prêtre roux".

Pratique. Samedi 16 juillet à 20h. Temple St Éloi à Rouen. Tarifs 0 à 13€. Tél. 06 10 46 57 87

- Grottes des Petites-Dalles

Destinée à un public familial, cette visite nous entraîne au cœur de la falaise du pays de Caux dans une grotte aménagée : une excursion accessible dès 8 ans.

Pratique. Mardi 19 juillet, à Saint-Martin-aux-Buneaux. Horaires et lieux précis communiqués à la réservation. Tarif 2€. Tél. 02 35 27 87 98

- Contes à Bertremont

Parmi les nombreux rendez-vous organisés par le festival des soirées des contes du terroir de Caux, donnez-vous des frissons en écoutant les Étranges contes de l'étrange.

Pratique. Mardi 19 juillet à 20h30. Salle des fêtes de Bertremont. Tarifs 0 à 5€. Tél. 02 35 83 57 41

- À la découverte du Robec

À deux pas du centre-ville, arpentez les berges du Robec accompagné par un guide pour explorer le passé industriel des lieux et découvrir des richesses patrimoniales insoupçonnées et des savoir-faire disparus.

Pratique. Mercredi 20 juillet à 14h. Parking de l'église de Carville à Darnétal. Tarifs 5 à 7€. 02 32 08 32 40

- D'après Maupassant

Dans le cadre du festival des Nocturnes de la cathédrale, la soprano Marie Perbost et la pianiste Joséphine Ambroselli-Brault interprètent Le ciel était trop bleu, un roman musical inspiré par Une vie de Maupassant.

Pratique. Mercredi 20 juillet à 21h. Cathédrale de Rouen. Gratuit. www.festival-nocturnes-rouen.fr

- Les Terrasses du Jeudi, 3e soirée

Pour cette troisième soirée, les scènes des Terrasses du Jeudi s'installent dans des lieux névralgiques de Rouen et offrent une porte ouverte sur le monde avec six univers musicaux de Sianna à Shak Shakembo.

Pratique. Jeudi 21 juillet à partir de 18h30. Centre-ville de Rouen. Gratuit. www.terrassesdujeudi.fr

- Cathédrale de lumière

Cosmo AV signe des scénographies de grande qualité inspirées par les Vikings et les impressionnistes et agrémentées par d'exaltantes bandes-son : un spectacle haut en couleur dont on ne se lasse pas.

Pratique. Jusqu'au 25 septembre à la tombée de la nuit. Cathédrale de Rouen. Gratuit

- La légende d'Equinandra

Pour la quatrième année consécutive, l'association Avec présente un prestigieux spectacle mariant cascades équestres et effets pyrotechniques : une fresque épique qui condense plus de mille ans d'histoire.

Pratique. Jusqu'au 3 septembre. Abbaye de Gruchet-le-Valasse. 0 à 14€. Tél. 06 86 41 10 13

- Balades en mer

Au départ de Dieppe, à bord de trois navires différents, partez naviguer le long de la côte d'Albâtre pour 35 minutes à 1h d'excursion : des visites commentées par l'équipage.

Pratique. Sur réservation. Départ port de Dieppe. Tarifs 5,5 à 14€. Tél. 06 09 52 37 38

- Base de loisirs de Jumièges

Pour prendre un bol d'air pur et s'amuser, la base de loisirs de Jumièges propose une large gamme d'activités sportives nautiques ou terrestres, de l'escalade au canoë-kayak ainsi qu'une plage aménagée.

Pratique. Tous les jours de 7h30 à 21h. Base de loisirs Jumièges Mesnil. www.basedejumieges.com

- Parc accrobranche à Préaux

Avec six parcours sécurisés dans les arbres et autant de niveaux de difficulté, le parc Arbr'en Ciel s'adresse autant aux débutants qu'aux initiés et assure de véritables sensations fortes loin du sol.

Pratique. Tous les jours de 13 à 18h. Arbr'en Ciel à Préaux. Tarifs 12 à 30€. Tél. 02 35 65 44 92

- Paintball à Houppeville

Sur des terrains adaptés, faites preuve de stratégie, de rapidité et de ruse en participant entre amis ou en famille à une séance de paintball.

Pratique. Tous les jours à partir de 8 joueurs et dès 8 ans. Toropark à Houppeville. Tarifs 30 à 60€. Tél 06 82 89 08 59

- Musée maritime et fluvial

Grâce à ses nombreuses embarcations authentiques et maquettes, ce musée méconnu regorge de ressources pour se renseigner sur la vie des mariniers, les ponts, le port de Rouen et les loisirs sur la Seine.

Pratique. Du mardi au dimanche, de 14 à 18h. Musée maritime de Rouen. 0 à 5€. Tél. 02 32 10 15 51