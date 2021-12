76540. Sorties : que faire à  Rouen cette semaine ?

EXPOSITIONS

A la nuit tombée, les musées s'éveillent

Afin de sensibiliser le public à la richesse de nos collections, cette manifestation de grande ampleur propose de redécouvrir les musées nationaux à la nuit tombée à travers une offre riche d’animations gratuites.

. Musée départemental des antiquités : exposition gothique/néogothique, illuminations des vitraux, visites commentées de la salle grecque.

. Musée de la céramique : visite guidée sur l’art de la table et sur la faïence rouennaise.

. Musée des Beaux-Arts : visite en audio description, visite guidée sur l’impressionnisme, visite gratuite de l’expo Cathédrales.

. Musée national de l’éducation : visite des réserves à la lampe frontale.

. Musée Flaubert : visites et lectures sur les soeurs Dionne et Mme Bovary.

. Musée le Secq des Tournelles : découverte des objets insolites, visites guidées.

Pratique : Samedi 17 mai. Gratuit. www.nuitdesmusees.culture.fr

La beauté sensuelle du verre

Antoine Pierini, maître verrier inspiré par les formes naturelles imagine des formes souples et crée des compositions en combinant ses créations.

Pratique : A partir du samedi 17 mai. Galerie de la Calende à Rouen. Gratuit. Tél. 06 98 23 79 01





Derniers jours pour Courant d’art

Les huiles abstraites de Franck Dunimil, exposées dans la cathédrale de Rouen à l’occasion du festival Courant d’art, proposent un voyage méditatif.

Pratique : Jusqu’au 18 mai. Cathédrale Notre Dame de Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 07 27 40

Rouen : source d’inspiration

Regroupant des œuvres des peintres rouennais ayant travaillé sur la période 1870-1950, la nouvelle exposition de la Galerie Bertran relate l’évolution de la ville.

Pratique : Jusqu’au 10 juillet. Galerie Bertran à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 98 24 06

Le Rouen national arts est là

Cette biennale d’art rouennaise fête ses deux ans et offre un tour d’horizon de la création contemporaine rouennaise entre photos, sculptures et peintures.

Pratique : Jusqu’au 25 mai, tous les jours de 11h à 19h. La Halle aux toiles à Rouen. gratuit. www.rouen.fr

SPECTACLES

Parental L’apprenti : une leçon d’amour

En quête d’un père, un jeune garçon jette son dévolu sur un homme sans enfant : une rencontre aussi imprévue qu’enrichissante pour l’un comme pour l’autre.

Pratique : Vendredi 16 mai à 19h. ECFM de Canteleu. Tarifs 2,1 à 6,5€. dès 10 ans. Tél. 02 35 36 95 80

Les acrobates de la Cie XY

Les 22 membres de la Cie circassienne XY repoussent les limites de la pesanteur dans des acrobaties de groupes et osent des prouesses techniques inédites.

Pratique : Du 15 au 18 mai. Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarifs 8 à 28€. www.cirquetheatre-elbeuf.com

Le petit strapontin : les arts du récit

Avec comme tête d’affiche le comédien Rachid Bouati et la chanteuse à texte Amélie Affagard, ce festival met à l’honneur beaux mots et belles histoires.

Pratique : Du 16 au 18 mai. Petit-Couronne. Tarifs 0/3/8€. www.ville-petit-couronne.fr

CONCERTS

Ballake Sissoko, la Kora à cœur

Faire des différences un atout est bien l’adage qui convient le mieux à Ballaké Sissoko. Artiste associé du Hangar 23 pour deux saisons, ce joueur de kora d’origine malienne, s’adonne avec ardeur au mélange des genres. Ambassadeur de la musique traditionnelle mandingue, il aime avant tout faire résonner cette harpe-luth avec les mélodies européennes. On l’a vu vibrer de concert avec le Oudiste electro Smadj ou encore le violoncelliste Vincent Ségal -une rencontre récompensée par une victoire de la musique en 2010- le public est invité à découvrir ce mardi un nouvel échange musical. Réunissant sous les voûtes de St Ouen, Andy Elmer à l’orgue et Guillaume Orti, cette partition surprenante composée dans un esprit de partage et de découverte, est une ôde à la paix et renouvelle la tradition millénaire.

Pratique : Mardi 20 mai à 20h30. Abbatiale St Ouen à Rouen. Tarifs 10/15/21€. www.hangar23.com

Cyber métal au P’tit Ouest.

Le groupe normand Noein partage la scène avec Android Vegas, un groupe de Death Indus, dans une mise en scène alternant musique et narration, le tout sous un jeu de lumière travaillé.

Pratique : Samedi 17 mai, à 19h30. Le P’tit ouest à Rouen. Tarif 5€. Tél. 02 35 98 15 60

Mythomania : tous azimuts!

Depuis son ouverture, le 106 consacre un mois chaque année à une thématique déclinée sous de nombreuses formes : conférences, cycle ciné, expositions et bien sûr de très nombreux concerts. Cette année, baptisé Mythomania, cet événement invite à découvrir les versions revisitées des mythologies dans l’histoire du rock et des musiques contemporaines. Si les expositions citent des lieux mythiques où sont nés des groupes légendaires tels L’Hacienda de Manchester ou le CBGB à New York, les concerts osent quant à eux d’audacieuses propositions : une offre tous azimuts des Toys Dolls à James Murphy en passant par the Jolly Boys. Pour son week-end inaugural, Mythomania investit les rues de la ville et le quartier Martainville pour une série de concerts gratuits et s’achèvera dans un même élan festif par le Hit parade : défilés de surprenantes fanfares.

Pratique : Du 16 mai au 18 juin. Le 106 à Rouen. www.le106.com

Jazz à part : de l’émotion à l’état pur

Né à l’initiative de trois passionnés- Pierre Lemarchand, animateur pour l’émission Jazz à part sur HDR, Nicolas Lelièvre, batteur et Guillaume Laurent, saxophoniste- ce festival rouennais met à l’honneur des artistes inclassables et des musiques aussi étonnantes qu’émouvantes. “Pour cette nouvelle édition, nous accueillons en exclusivité Jacques Thollot, une figure emblématique du jazz en France et Iva Bittova, violoniste tchèque renommée dans le monde entier mais très rarement présente sur la scène française : un ovni musical entre tradition et modernité”, explique Nicolas Lelièvre. En cinq soirées, dans cinq salles de concerts différentes, le festival se prête au mélange des cultures et des genres avec des propositions aussi variées qu’un ciné-concert ou qu’un solo de scie musicale : un festival accessible qui attise la curiosité.

Pratique : Du 17 au 24 mai. A Rouen. http://jazzapartfestival.blogspot.fr/. Tél. 02 35 63 87 56

ANIMATIONS

Fête des quartiers à Petit-Couronne.

La ville de Petit-Couronne convie ses habitants à une journée festive alliant sports et jeux pour le plaisir du partage.

Pratique : Dimanche 18 mai de 11h30 à 17h. Stade Maurice Ragot à Petit-Couronne. Renseignements au 02 32 11 57 00

La croix de pierre fête le printemps

L’association Village Croix de Pierre valorise ce quartier populaire et historique le temps d’un week-end grâce à des animations divertissantes et enthousiasmantes.

Pratique : Samedi 17 et dimanche 18 mai. La croix de pierre à Rouen. Gratuit. www.croix2pierre.com

A la découverte des métiers d’arts

Organisée par les Artisans d’art de Normandie et l’office de tourisme de Rouen vallée de Seine, cette opération permet sur quatre jours de découvrir la variété des techniques de nombreux métiers d’arts de la lutherie à la céramique et de valoriser les savoir-faire traditionnels. Près de 50 intervenants sélectionnés pour leur qualité d’exécution et leur désir de transmission, seront ainsi les ambassadeurs de ces savoir-faire. Installés dans la cours de l’office de tourisme, sur le parvis de la cathédrale ou dans l’atelier Monet, ils proposeront des démonstrations quotidiennes ainsi que des ateliers ouverts aux curieux et complètement gratuits. Parmi ceux-ci une forge installée dans la cour, un atelier de fabrication de corde animé par la corderie Vallois ou un atelier de fabrication de torchis : des activités souvent méconnues.

Pratique : Du 15 au 18 mai, de 9h30 à 18h30. Office de Tourisme de Rouen. Gratuit. programme sur www.artisanat-art.fr

Lire à darnétal : un festival à la page

Via des bourses d’échanges, une bibliothèque éphémère et des séances de lecture, ce festival suscitel’envie de lire et de promouvoir le livre sous toutes ses formes.

Jusqu’au 28 mai. A Darnétal. Animations gratuites. Programme sur www.ville-darnétal.fr

Les samedis du possible.

Organisés par le Safran collectif, ces ateliers de pratique artistique visent à établir des échanges fructueux entre valides et handicapés. Ce nouvel opus animé par des professionnels mêle théâtre, musique et vidéo.

Pratique : Samedi 17 mai, de 10 à 17h. Conservatoire de Rouen. Tarifs 30€. Réservation au 02 35 15 02 10