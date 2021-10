Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Brahms et Dvorak

Le double concerto de Brahms et la symphonie n°8 de Dvorak, deux pièces quasiment contemporaines, permettent de découvrir le romantisme à son apogée.

Pratique. Vendredi 13 mai à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 32€. www.operaderouen.fr

- Humour et transcendance

Le Rouennais Emmanuel Lautréamont, scénariste pour le cinéma et animateur radio, présente son premier one-man-show Vous en mieux, une séance de psychologie dans laquelle il révèle toutes ses contradictions.

Pratique. Vendredi 13 et samedi 14 mai à 20h30. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarif 8€. 02 35 70 52 14

- Talents en herbe

Pour la fin d'année scolaire, les étudiants en licence d'interprète du conservatoire à rayonnement régional de Rouen se produisent sur scène avec un répertoire éclectique.

Pratique. Vendredi 13 mai à 12h15. Salle des mariages à l'Hôtel de Ville de Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 08 69 00

- La robotique dans l'espace

Pour ce nouveau rendez-vous grand public, les Vendredis de l'Astronomie se penchent sur les robots envoyés dans l'espace, sur leur mode de communication et l’intérêt de leurs missions pour la Science.

Pratique. Vendredi 13 mai. Salle Ostermeyer, Maison des Associations à Rouen. Gratuit. Tél. 06 79 89 06 48

- Christian Olivier au 106

Leader et membre fondateur des Têtes Raides, riche de ses expériences scéniques pluridisciplinaires, Christian Olivier se lance dans un projet solo avec un premier album baptisé On/Off qui oscille entre ska, slam et bossa.

Pratique. Vendredi 13 mai à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 8 à 24€. www.le106.com

- Opération médiévale

La ville de Vernon nous propose un voyage dans le temps avec sa traditionnelle fête médiévale mêlant arts de rue, marché médiéval et reconstitution historique.

Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 mai. Parvis de la mairie à Vernon. Entrée libre. Tél. 02 32 51 39 60

- Gery Spriet à la galerie Rollin

Le peintre flirte avec l'abstraction avec ses paysages méditatifs peints au couteau. Entre marines, scènes portuaires et paysages campagnards, la galerie présente ses sujets de prédilection.

Pratique. Jusqu'au 14 mai. Galerie Rollin à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 70 10 72

- Steve Baker à coups de crayon

À l'occasion de la sortie du dernier album de Bots, de Steve Baker, chez Ankama, la librairie Funambules expose des planches originales du dessinateur de BD également connu pour sa série Inoxydables (Casterman).

Pratique. Jusqu'au 15 mai. Librairie Funambules, rue Jeanne d'Arc à Rouen. Tél. 02 32 12 61 72

- Le jardin du musée Flaubert

Les amis des fleurs décryptent le jardin des simples, aménagé au sein du jardin familial de Flaubert : des plantes jadis soigneusement sélectionnées pour leurs vertus médicinales aujourd'hui oubliées.

Pratique. Mardi 17 mai à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarif 6€. www.lesamisdesfleurs.fr

- Alonzo King Lines Ballet

Inspiré par Chostakovitch, le célèbre chorégraphe compose une pièce pour 12 danseurs. Cette œuvre reconnue pour son étonnante énergie et son inventivité sera suivie par une création complètement inédite.

Pratique. Mardi 17 et mercredi 18 mai à 20h. Théâtre des Arts, Rouen. Tarifs 10 à 32€. www.operaderouen.fr

- A Filetta : la ferveur corse

Le chœur masculin, accompagné par le bandonéon et la trompette, investit la chapelle Corneille pour entonner un hommage vibrant dédié à Jean Nicoli et Aimé Césaire et restitue ainsi la dimension sacrée du lieu.

Pratique. Mardi 17 mai à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 12 à 23€. www.hangar23.fr

- La sorcière dans les airs

Dans le cadre de sa programmation familiale, le cinéma l'Omnia diffuse ce court-métrage dont l'héroïne est une gentille sorcière: l'adaptation d'un classique de littérature enfantine primée au festival d'Annecy en 2013.

Pratique. Jusqu'au 24 mai. Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 5,5€. Dès 3 ans. www.omnia-cinemas.com

- L'économie impressionniste

La Chambre de Commerce et d'Industrie participe au festival Normandie Impressionniste avec une exposition de tableaux anciens, des portraits d’entrepreneurs d'aujourd'hui et des selfies très contemporains.

Pratique. Jusqu'au 18 juin, de 10h à 18h du lundi au vendredi. CCI de Rouen. Entrée libre. Tél. 02 32 10 05 00

- Portraits choisis

La Maison des Arts rassemble des portraits rarement exposés de peintres normands tels que Fréchon et Angrand, membres de l'école de Rouen, ou encore Duchamp et Boudin.

Pratique. Jusqu'au 30 juillet. La Maison des Arts à Grand-Quevilly. Entrée libre. www.grandquevilly.fr

- Vue sur la canopé au Muséum

Grâce au regard croisé de plasticiens et de chercheurs, cette exposition vise à révéler les dessous de la forêt et offre un point de vue inédit sur les arbres : une visite instructive mais aussi poétique et sensorielle.

Pratique. Jusqu'au 25 septembre. Muséum d'Histoire Naturelle à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 41 50