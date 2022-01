Fête de la gastronomie dans le canton de Montmartin sur mer Impossible de lire le son.

Durant 3 jours, profitez des menus "fête de la gastronomie" chez plusieurs restaurateurs (Le Sans Souc...ci à Montchaton, le Nina d'Asti et Chez Maryvonne à Hauteville sur mer, le Tourne-bride à Gatôt et Couleurs saveurs à Bricqueville sur mer). Un menu composé de produits frais locaux pleins de saveurs!Pendant cette fête, de nombreux ateliers pour enfants et/ou adultes seront aussi au programme. Apprenez à faire du pain, mesurez vous à d'autres cuisiniers en herbe pour les concours de Teurgoule ou de crudités, testez le rallye gourmand.. Il y en a pour tous mais attention les places sont limitées!Le programme complet est à télécharger ici [pdf1] et à retrouver sur www.otcm.frInsciptions pour les atliers à faire dès à présent auprès de l'office de tourisme, sur place ou au 02 33 47 51 80.La directrice de l'office de tourisme Estelle Cohier, nous présente la fête: