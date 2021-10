Cathédrale de Rouen : Peins-la comme Monet !

Réunis en petit comité, les participants bénéficient des conseils éclairés de François Priser qui leur propose de s'inspirer de la cathédrale. "Il ne s'agit pas de reproduire le sujet tel que Monet l'a interprêté, nuance t-il, mais de découvrir l'usage du média et de prendre plaisir à peindre".

Le cours s'adresse à des débutants : pas de performance ici, mais un apprentissage des techniques de bases et le plaisir simple de manipuler la matière. Après une introduction au cours de laquelle l'artiste évoque le travail de Monet et la naissance de l'Impressionnisme, les participants sont invités à laisser parler leur imagination et à donner leur vision de la cathédrale millénaire.

Pratique. Samedi 18 mai, à 10h, Office de Tourisme de Rouen. Tarifs 26-28€.