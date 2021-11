Fête de la coquille et de la gastronomie à Ouistreham

Sur le port de Ouistreham auront lieu de nombreuses animations : marché du terroir et de la gastronomie avec la participation de plusieurs confréries gastronomiques, vente de coquilles Saint-Jacques et de produits de la mer, concerts de chants marins, démonstrations culinaires et dégustations, fumage de poissons, expositions (photos marines, maquettes de bateaux, peintures marines, Le port de Caen-Ouistreham), visites de bateaux de pêche et de vieux gréements, visites commentées du port et du phare, etc...

Ecoutez ci-dessous Emmanuelle Hardouin, directrice de l'Office de tourisme de Ouistreham: