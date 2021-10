1ère Fête de la coquille et de la gastronomie à Ouistreham

Samedi et dimanche, de 10h à 18h, le port de Ouistreham accueillera de nombreux exposants. Les pêcheurs viendront vous proposer leurs produits tout frais et des producteurs locaux feront de même avec leurs produits du terroir. De quoi bien préparer vos diners de réveillon et prendre contact.

Des dégustations seront organisées.

Durant ces 2 jours, vous retrouverez également des animations musicales avec des concerts de chants marins.

Plus d'informations sur cette fête gratuite auprès de l'office de tourisme au 02 31 97 18 63.

Ecoutez Emmanuelle Hardouin nous décrire ce week-end dédié aux produits de la mer: