6ème fête de la coquille et de la gastronomie à Ouistreham

La 6ème fête de la coquille et de la gastronomie de Ouistreham a lieu samedi 19 et dimanche 20 novembre. Durant 2 jours, de nombreux ateliers culinaires sur le thème de la Saint Jacques et des produits de la mer vous seront proposés. Il y aura aussi un concours d"ouverture de coquilles le dimanche.

Ne manquez pas non plus le marché, les visites, les chants marins etc. Le programme complet est à retrouver sur ouistreham-rivabella.fr et la page Facebook de l'événement.

Rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 18h30 à Ouistreham Riva-Bella.

Ecoutez Christophe Bachelot, directeur du pôle événementiel de la mairie de Ouistreham , nous présenter ce week-end festif: