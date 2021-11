Une application pour des messages en chanson

Disponible sur l'App Store d'Apple et compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch, l'application Rithm est connectée à Spotify, iTunes, Rdio et SoundCloud, si bien que des intros, des samples et des morceaux entiers peuvent être utilisés.

On peut ponctuer son message d'émoticônes, d'images, de clips vidéo, de liens et, bien évidemment, de texte, mais pour l'envoyer, il faut obligatoirement le mettre en musique.

Conçu par MavenSay (à l'origine de l'application du même nom), ce service de messagerie musicale est gratuit. Il permet de recommander des titres et d'offrir des cadeaux musicaux.

Comme le rappelle MavenSay : "Il s'agit d'un produit simple fondé sur une idée forte : celle que la musique représente un formidable moyen de communiquer avec son entourage".

L'idée n'est pas incongrue et à voir la vitesse à laquelle le grand public a adopté Twitter, Vine, Instagram et Snapchat, elle pourrait initier une nouvelle tendance de communication.