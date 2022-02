L'appli de la semaine: "3 lettres: quel est le mot?" Impossible de lire le son.

Je vous présente souvent des jeux basés sur les réflexes et l'habileté. Là posons-nous un peu et réfléchissons avec « 3 lettres : quel est le mot ? ».Le principe est extrêmement simple. Vous avez plusieurs lettres à votre disposition, comme au scrabble. Sur l'écran, vous avez des fins de mots, qui terminent tous de la même façon. Par exemple ARD ou ULE etc. Le but est de placer toutes les lettres que vous avez afin que le tout forme un mot. Parfois il suffit d'une seule lettre, c'est pas trop dur. Mais plusieurs possibilités peuvent exister, rassurez vous , vous ne serez pas sanctionnés. Quand j'ai mis un L pour faire LARD alors qu'ils attendaient un F pour Fard, j'ai juste eu le message « ce n'est pas le mot que nous attendions ». Ca se complique quand on vous demande 3-4 ou 5 lettres pour un seul mot !Heureusement, à force de bonnes réponses vous cumulez des points qui vous permettent d'utiliser des indices. Carrément montrer 1 mot sur les 3 ou 4 du niveau, ou bien dévoiler une lettre. Gratuitement vous pouvez passer la série afin d'y revenir plus tard sans être bloqué dans le jeu.Un jeu sympa qui fait fonctionner les méninges.C'est gratuit sur Android et iphone.