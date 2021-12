L'appli de la semaine: Flingueurs de poche Impossible de lire le son.

Aujourd'hui je vous présente « Flingueurs de poche ». Enfilez votre tenue de cow boy ou cow girl et devenez le tireur le plus rapide de l'ouest !Le scénario est assez étrange : un homme vient du futur dans sa machine à remonter dans le temps et vous informe que son assistant sème la pagaille dans le passé et doit être arrêté, c'est votre mission !Une fois cela dit, on doit tirer sur les ennemis, des ninjas qui vous veulent du mal.Le principe est similaire à fruit ninja : pour tirer il faut glisser son doigt sur les ennemis et si vous arrivez à faire une brochette d'ennemis d'un seul trait, vous marquez plus de points !En revanche, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte : vous allez devoir gérer vos munitions, donc n'hésitez pas à recharger avant d'être à sec. Il faut ensuite éviter les attaques ennemies. Ils vous envoient plusieurs projectiles comme des dynamites, il faut les shooter avant qu'elles ne vous atteignent.Vous pouvez aussi les esquiver en faisant déplacer votre bonhomme, pratique pendant le rechargement.Vous pourrez être épaulé par des partenaires à débloquer au fur et à mesure de lprotection. Vous switcher entre les personnages durant les missions. Ils ont tous des armes aux particularités uniques. En plus, les partenaires "en attente" rechargent et regagnent de la vie.Un jeu de réflexe sympathique, avec une musique western entraînante, c'est « Flingueurs de poche » ou pocket gunfighters, gratuit sur google play et l'appstore.