L'appli de la semaine: Aliens drive me crazy

Aujourd'hui, il va falloir sauver la Terre des aliens ! En commençant par votre ville. Vous incarnez un homme qui voit les extraterrestres infiltrer la Terre sous forme humaine et il va falloir les détruire pour empêcher l'invasion. Vous avez votre voiture et 1 arme pour cela. Que vous soyez à pied ou motorisé, c'est en sautant que vous parviendrez à vos fins.

Vous glissez le doigt vers le haut pour sauter et vers le bas pour atterrir sans douceur ou passer à l'étage inférieur.

Votre parcours est toujours similaire. D'abord vous roulez et devez écraser quelques ennemis, puis vous vous garez devant une maison où vous devrez passer d'étage en étage en cassant le plafond.

Si vous passez sur des otages, vous les libérerez et obtiendrez des sous en récompense, si vous vous retrouvez face à un ennemi, il faut appuyer sur lui pour lui tirer dessus.

Au final, on casse beaucoup de mobilier, que ce soit avec ou sans voitures, ce qui ajoute du fun au jeu car tout peut se détruire ou presque.



Aliens drive me crazy, Un jeu défouloir à télécharger gratuitement sur google play ou à 1,79€ sur l'appstore.