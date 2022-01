L'appli de la semaine: "DuckTales: Scrooge's Loot"

Je vous parle aujourd'hui d'une application Disney : "DuckTales: Scrooge's Loot". Pour les trentenaires, entendre Duck Tales, c'est déjà un bon point et vous avez raison. On revit l'ambiance de la bande à picsou, non plus sur gameboy mais sur votre smartphone.



C'est un jeu très poussé qui nous est proposé, carrément un jeu vidéo. Vous incarnez un jeune canard comme riri fifi & loulou, un castor junior ! Le but est de retrouver le trésor de Picsou qui a été volé par les rapetou. Pour cela, vous allez avoir des coéquipiers et affronter une autre équipe pour ramasser le + vite possible le magot que vous aurez réussi à retrouver.

Tous les coups sont permis pour empêcher vos adversaires de mettre la main sur les lingots, assommez les à coups de fléchettes ou de lance roquettes. Lorsque c'est vous qui êtes étourdi, il faudra patienter une quinzaine de secondes avant de réapparaître sur la carte. Vous avez 4 minutes pour faire mieux que les autres.

En récompense, vous aurez notamment de l'argent qui vous permettra d'acheter un meilleur équipement. Que ce soit des armes à plus gros dégâts, des feux de camp qui permettent de se soigner ou encore des vêtements qui vous créeront une armure.

Avec un joystick virtuel tactile à gauche, vous gérez votre déplacement, un bouton tactile à droite c'est pour utiliser votre arme ou votre équipement. Et puis avec le pouce droit vous dirigez la caméra.

C'est drôle, vous jouez en ligne avec d'autres joueurs et la musique vous rappelle les dessins animés de votre enfance.



DuckTales: Scrooge's Loot, c'est gratuit et c'est à télécharger sur google play et sur itunes.