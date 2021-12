L'appli de la semaine: Dots- un jeu de connexions

L'appli du jour est un jeu de réflexion qui s'appelle Dots. Dès l'ouverture, on vous plonge dans l'esprit du jeu. Ca commence par "n homme érudit a dit "Tout finit par se connecter" et le tuto démarre.

Concept simplissime, design sobre, tout est fait pour que la prise en main soit immédiate, et c'est bien le cas.

Vous avez une grille composée de plusieurs points colorés. Le but est de les relier entre eux et de faire des combinaisons le plus longue possible. Vous les reliez donc par 2 minimum mais l'idéal c'est les lignes complètes ou encore les carrés ! En reliant 4 points entre eux et en formant un carré, vous éliminez tous les points de la même couleur que ceux utilisés ! Et forcément, ça se remarque dans le score.

2 options pour vous : faire le plus de points en 60sec ou faire le + de points en 30 mouvements, à la candy crush. Vous pouvez vous connecter à votre compte facebook ou twitter pour voir le classement de vos amis.

Sachez qu'à l'issue de chaque session, vous récupérez des « dots » qui vous servent à acheter quelques améliorations.

Enfin dernière info, vous pouvez jouer en multi joueur avec 1 seul portable. Vous ajouter le nombre de joueurs de votre choix et vous vous passez ensuite le téléphone pour battre votre adversaire.

Dots : un jeu de connexion, est une appli gratuite, à télécharger pour Androïd ou Iphone/Ipad !