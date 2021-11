Flashback sur les tubes de l'été : les années 80 d'ABBA à la "Lambada" de Kaoma

La playlist "Soleil" des années 80 :

01. ABBA, "The Winner Takes It All" (1980)

Premier single de l'album "Super Trouper", cette ballade sortie en juillet 1980 s'est placée en tête des charts de nombreux pays européens. Le titre a été élu à plusieurs reprises chanson préférée des Britanniques parmi le répertoire du groupe de pop suédoise.

Lien vidéo : http://youtu.be/92cwKCU8Z5c

02. Gérard Berliner, "Louise" (1982)

Écrit par Frank Thomas et interprété par Gérard Berliner, le titre "Louise", extrait de l'album "Voleur de maman", est devenu le tube de l'été 1982 avec 1,5 million de disques vendus.

Lien vidéo : http://youtu.be/gTTvut9kEQM

03. Indochine, "L'Aventurier" (1983)

Premier grand succès d'Indochine, tube de l'été 1983, "L'Aventurier" s'inspire des aventures de Bob Morane et de son compagnon Bill Ballantine, d'après les nombreux livres de l'auteur belge Henri Vernes.

Lien vidéo : http://youtu.be/4hgD7CVJjh4

04. Scorpions, "Still Loving You" (1984)

Titre le plus célèbre du groupe de hard rock allemand, "Still Loving You" est une ballade de plus de 6 minutes devenue un classique du genre. Le single, disque de platine en France, est le titre le plus vendu de l'année 1984 dans plusieurs pays européens, notamment en France.

Lien vidéo : http://youtu.be/IC_hcwXboyA

05. Rita Mitsouko, "Marcia Baila" (1985)

Tube de l'année, "Marcia Baila" rend hommage à une danseuse argentine, Marcia Moretto, qui accompagna les Rita Mitsouko dans leurs tournées pendant deux ans.

Lien vidéo : http://youtu.be/t6FVlfOgTo8

06. Julie Pietri, "Eve lève-toi" (1986)

Le titre le plus connu de Julie Pietri est resté en tête des ventes de singles en France pendant 27 semaines, d'août 1986 à février 1987.

Lien vidéo : http://youtu.be/rjCPCqGJlDg

07. Los Lobos, "La Bamba" (1987)

Le titre "La Bamba" du groupe Los Lobos, inspiré d'une musique traditionnelle mexicaine, passe en boucle à la radio et à la télévision durant l'été 1987. Cette reprise figure au générique du film biographique du même nom, réalisé par Luis Valdez.

Lien vidéo : http://youtu.be/YicJPLT1dWU

08. Sabrina, "Boys" (Summertime Love) (1987)

Titre incontournable de la chanteuse italienne Sabrina Salerno, "Boys" obtient un succès international en 1987. Le succès du morceau est accentué par le clip vidéo très sexy de la bimbo revenue sur le devant de la scène dans les années 2000 avec "RFM Party 80".

Lien vidéo : http://youtu.be/2sY7o7y-XmU

09. Début de soirée, "Nuit de Folie" (1988)

Meilleure vente de 45 tours de l'année 1988 en France avec 1,5 million exemplaires vendus, le titre "Nuit de Folie" est signé par deux DJ, William Picard et Sacha Goëller.

Lien vidéo : http://youtu.be/0xkwVYCww1M

10. Kaoma, "Lambada" (1989)

Tube incontournable de l'été 1989, la "Lambada" de Kaoma passe en boucle à la radio et à la télévision. Succès international, cette chanson est l'une des chansons les plus vendues de tous les temps en France avec plus de 1,7 million d'exemplaires vendus.

Lien vidéo : http://youtu.be/DYRhW-xLFPY