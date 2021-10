Caen : de 18 à 24 mois de prison pour les cambrioleurs récidivistes

Mais, la femme entend des allées et venues dans la maison, au rez-de-chaussée, et réveille son mari. Celui-ci sort de son lit pour se retrouver "nez-à-nez" avec deux individus, avant qu'un troisième ne fasse son apparition. Le propriétaire des lieux pense alors que ce sont des squatteurs cherchant un toit. Mais l'un des individus le bouscule et l'autre lui jette : "Par le Coran, si tu tiens à la vie de tes enfants, ferme ta g…".

Jusqu'à 2 ans de prison

L'homme prévient les malfaiteurs que la police va arriver d'une minute à l'autre. Les individus prennent alors la fuite en ayant avant, pris le soin d'emporter le contenu du sac à main de la femme (chéquier, carte bleue, appareil photo et ordinateur portable). En réalité prévenus après les faits, les policiers retrouvent rapidement les trois voleurs. Lundi 13 mai, en comparution immédiate, deux prévenus sont déjà emprisonnés : J.B, 19 ans, et B.Z, 38 ans. V.L, 18 ans, lui comparaît libre. Les trois hommes, tous "en galère", recherchaient "simplement" des objets à revendre et sont entrés dans la première maison ouverte qu'ils ont trouvé sur leur chemin… J.B et B.Z, tous les deux en récidive de vol ont finalement été condamnés à deux ans d'emprisonnement.

V.L a lui écopé de 18 mois d'emprisonnement ferme, sans mandat de dépôt. Le couple obtiendra 1 000 € de dommages et intérêts.