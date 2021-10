Tribunal de Caen : au volant, ”j’avais bu moins d'une bouteille”

Un autre véhicule arrive alors derrière eux, tente de freiner sur plus de 20 mètres, mais finalement les heurte par l'arrière. Le choc est tellement brutal que la voiture est projetée en plein milieu du carrefour, 18 mètres plus loin. Heureusement, aucune voiture ne circulait sur la voie perpendiculaire ! Le père n'a rien, tandis que sa femme se plaint de douleurs cervicales et que le fils souffre d'un léger traumatisme crânien. La conductrice de la voiture folle n'est pas blessée non plus.

En revanche, conduite elle aussi aux urgences, elle affiche un taux d'alcool de 2,75 g/l de sang. “J'avais bu moins d'une bouteille”, explique-t-elle. Lorsqu'elle répond de ses actes, jeudi 21 mars, elle est en récidive de conduite en état alcoolique. La prévenue explique qu'elle a commencé à boire à la mort de l'un de ses fils, âgé de 23 mois mais aussi après que le père a obtenu la garde exclusive de l'aîné.

Elle a finalement été condamnée à 10 mois de prison avec un sursis. Son permis est annulé et elle devra indemniser ses victimes.