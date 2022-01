Ivre au volant, avec ses enfants dans le Bessin

En comparution immédiate dès le mercredi suivant, le prévenu explique : “Je ne voulais pas sortir de chez moi car j’avais déjà bu quelques bières. Mais mes enfants et moi avions une conjonctivite aiguë, alors j’ai foncé sur Isigny dès que j’ai eu un rendez-vous chez le médecin”.

Le procureur considère qu’une conjonctivite ne constitue pas une urgence telle que cela puisse excuser de conduire sans permis et en état d’ivresse. Il demande une peine ferme de six mois.

L’avocate de la défense rappelle que lorsqu’elle a vu son client la veille, l’état de ses yeux était “impressionnant”. Elle propose du sursis. Le tribunal a finalement condamné T.T à dix mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis et une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra se soigner et travailler. Il est maintenu en détention.



Le véhicule n’est pas confisqué, puisqu’il appartient à sa compagne qui, elle, n’a pas non plus le permis.