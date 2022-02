Dans le Bessin, les cousins voulaient faire la loi !

Alexis s'allume une cigarette, lorsqu'il est abordé par deux jeunes hommes éméchés. Deux cousins : Maxime, 25 ans, et Corentin, 21 ans. Maxime demande une cigarette à Alexis, qui refuse. "Celle que j'ai, je viens de la trouver par terre", assure t-il. Cette réponse déplaît à Maxime qui estime que le petit jeune se moque de lui.

"C'était pas des grands coups de pied"

Corentin entreprend de corriger l'insolent. Les coups de poing pleuvent. Mais, avec ses 1,60 g/l d'alcool dans le sang, il est rapidement dominé par l'adolescent qui le maîtrise en s'asseyant sur lui. Maxime n'entend pas s'en arrêter là. "Je ne pouvais pas laisser mon cousin se faire "finir" par l'ado. C'est pour cela que je lui ai donné des coups de pied dans la tête, mais, c'était pas des grands coups de pied", se justifie-t-il devant la justice, jeudi 28 février.

En tout état de cause, Alexis, du fait des coups, n'a gardé aucun souvenir de l'agression et de la bagarre qui a suivi. Maxime ajoute : "Je ne pensais pas qu'il n'avait que 16 ans, vu l'état dans lequel il avait mis Corentin. Il allait lui éclater la tête sur le trottoir". Les photos de la victime et de Corentin montrent qu'ils sont tous deux dans un triste état. Les deux cousins sont tous deux suivis en service d'addictologie, Maxime pour l'alcool, et Corentin, à la fois pour alcool et pour toxicomanie.

Les deux cousins ont finalement été condamnés par le tribunal de Caen à cinq mois d'emprisonnement assortis d'un sursis "Travail d'intérêt général" (TIG) de 140 heures. Ils doivent tous deux indemniser la victime de 2 000 euros.