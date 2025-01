Caen. Agression homophobe dans le tramway : où en est l'enquête ?

Vendredi 10 janvier, une agression a eu lieu dans le tramway de Caen. Très vite, le témoignage de la victime a été diffusé sur les réseaux sociaux, évoquant une agression homophobe par une dizaine de personnes. Vendredi 17 janvier, le procureur de Caen, Joël Garrigues a donné des éléments sur l'enquête.

La police de Caen a enquêté et notamment utilisé les images de vidéosurveillance du tram. "Une altercation est survenue entre la victime et un individu. À la suite d'échanges verbaux au cours desquels des insultes auraient été proférées de part et d'autre, la victime et un jeune homme, âgé de 14 ans, ont échangé des coups à mains nues. Au moins un autre adolescent, également âgé de 14 ans, s'est alors joint à cet échange de coups", explique le procureur.

Les deux agresseurs devant la justice

Quand le tram est arrivé à son arrêt, la victime a pu descendre, en insultant ses agresseurs. Elle a alors été mise à terre par une tierce personne, qui n'a pas été identifiée. "Les éléments recueillis ne permettent pas d'établir que l'orientation sexuelle de la victime serait à l'origine des violences qu'elle dénonce et qui ont occasionné pour elle une incapacité totale de travail de 2 jours", détaille Joël Garrigues. Pendant la rixe, des insultes homophobes ont bien été dites par l'un des deux adolescents. "Ces deux adolescents ont été présentés ce vendredi 17 janvier au matin au parquet et poursuivis des chefs de violences en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageur. L'un d'entre eux est également poursuivi pour injure non publique à raison de l'orientation sexuelle", conclut le procureur. Les deux ont été placés sous contrôle judiciaire avec aussi un suivi éducatif, jusqu'à une présentation devant le tribunal pour enfant.