Tribunal de Caen : jaloux, l’ex attaque le compagnon

La victime en est sûre : l'agresseur n'est autre que le mari de sa nouvelle amie, en instance de divorce. L'homme, par ailleurs a déjà vu P.J, 43 ans, rôder autour des abattoirs où il travaille. Il se sent harcelé depuis le début de sa liaison. Il a reconnu la R 19 gris clair, le pull bariolé et les grosses chaussures du vengeur.

Le prévenu, témoins à l'appui, nie farouchement l'agression. A 12h30, selon trois de ses amis, il était à Vire. Mais les gendarmes ont remarqué que son téléphone portable a "borné" à Jurques, ce même jour, à 12h32.

Donc, à 12h30, il n'était pas à Vire, et la distance entre Villers-Bocage et Jurques coïncide avec l'horaire du "bornage". De plus, le prévenu possède bien une R 19 claire, et portait lors de son interpellation un pull multicolore et des chaussures de chantier.

Finalement, P.J, qui a déjà deux mentions pour violences, a été condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans durant lesquels il devra se soigner, travailler, avec une interdiction d'entrer en contact avec la victime.