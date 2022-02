Giberville : le prévenu s’en prend à sa copine

Dès avril de la même année, débute une série de violences : gifles, bousculades, coups de poings, cheveux arrachés... Bilan : trois jours d'arrêt. Le 3 septembre, les choses empirent avec une tentative d'étranglement et des coups de poings au visage. Le 25 septembre, une nouvelle dispute éclate et aboutit à quatre jours d'arrêt et deux dents cassées pour la jeune femme.

En audition,"Elle n'arrête pas de se cogner toute seule !". Il ne reconnaît les faits qu'à la deuxième audition, mais ajoute : "Si je devais partir de France, je ne l'oublierai pas et je lui ferai la peau !". A l'audience correctionnelle du jeudi 28 février, le prévenu regrette les faits, tandis que la victime ne demande aucune indemnité. Ils se revoient depuis le début de l'année, mais le prévenu habite à présent seul.

Il encourait jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, mais a été condamné à six mois entièrement assortis d'une mise à l'épreuve de 18 mois, comportant une obligation de travail et de soins.