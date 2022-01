Caen : le service volontaire européen pour les 18-30 ans

- Qui est concerné par ce Service volontaire européen ?

"Cette opportunité est offerte aux jeunes de 18 à 30 ans. Contrairement à d'autres programmes comme Erasmus, basés sur les études, le SVE s'adresse à tout le monde : étudiants ou chômeurs, titulaire d'un CAP ou en recherche... C'est leur motivation qui prime".

- Comment s'effectue la sélection ?

"Les candidats doivent avoir un projet qui s'insère dans l'une des thématiques proposées dans le cadre d'une grande base de données au niveau européen : travail avec des handicapés, citoyenneté, environnement, etc. Quand le jeune a peaufiné son projet, il doit recevoir l'aval d'une structure d'accueil du département habilitée pour envoyer et accueillir les SVE. Cela peut être une association, une collectivité territoriale..."

- Que peut retirer le volontaire de ce genre d'expérience ?

"Le SVE est un service civique avec une approche internationale. Le but, pour les jeunes qui le pratiquent est de se sentir citoyens européens en se mettant au service d'un travail d'interêt général. Par exemple, un Calvadosien est récemment parti dans les montagnes grecques pour travailler sur le projet d'implantation des ours dans les Alpes. Mais c'est aussi une façon pour eux de se tester, de voir s'ils ont choisi la bonne voie pour la suite de leur parcours. Ils acquièrent aussi de l'autonomie, du recul par rapport à leur propre culture. C'est un voyage utile qui offre des perspectives professionnelles plus larges. A la fin du séjour, un certificat leur est délivré : il atteste des compétences acquises, qui peuvent être ainsi valorisées dans toute l'Europe dans le cadre d'une recherche d'emploi".

- Quels sont les pays participants ?

"Le Conseil général, par exemple,envoie chaque année des jeunes en Basse-Franconie, région allemande. Mais le SVE ne se limite pas à l'Europe : outre les 27 pays de l'Union, d'autres pays voisins, comme le Liechtenstein, l'Albanie ou la Bosnie-Herzégovine peuvent accueillir des jeunes. Et même, plus lointains, l'Azerbaïdjan, les Caraïbes ou les états du Pacifique".

- En pratique, comment les jeunes s'organisent sur place ?

"La structure qui les accueille reçoit pour chaque projet une subvention visant à contribuer à la vie quotidienne du volontaire sur place. Ce dernier n'a donc rien à débourser. Son vol aller-retour, son logement et ses repas sont pris en charge. Sans compter de l'argent de poche mensuel. selon le pays où il se rend".

Le SVE recrute !