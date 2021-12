Passionnée de bons plats, Sylvie propose des ateliers à Rouen

Cette aide-soignante de formation a alors aménagé les horaires de son activité principale et profité de son expérience passée en tant que conseillère en moules de silicone pour créer les Ateliers de Sylvie en juin dernier. Aidée par son mari, Bertrand Gambier, concepteur et poseur de cuisines et salles de bain indépendant, elle a rénové une ancienne crêperie rouennaise de la rue Cauchoise et associé sa touche personnalisée au charme suranné préexistant du lieu.

Convivialité et partage

Cette amoureuse de la cuisine confesse être portée par une passion qu’elle souhaite mettre au service des autres ainsi que par le plaisir de faire plaisir. C’est pourquoi elle tient à ne pas proposer des cours magistraux, préférant insister sur le concept d’atelier qui véhicule de manière plus juste les valeurs de convivialité et de partage qu’elle veut mettre en avant. Elle accueille ainsi entre trois et dix personnes les lundis et mercredis après-midi, ainsi que le samedi toute la journée, pour cuisiner dans une ambiance bon enfant pendant près de trois heures. Il n’y a aucune restriction d’âge ou de niveau, sachant que Sylvie réserve certains créneaux à l’accueil des enfants de 6 à 12 ans, en leur proposant des ateliers qui leurs sont spécifiques.

La passionnée des fourneaux choisit des recettes simples à reproduire à la maison et adapte ses thèmes en fonction de la période mais aussi des demandes récurrentes. “Vers Noël, j’ai proposé plusieurs ateliers autour du foie gras alors qu’en ce moment, ils sont plutôt consacrés à la galette des rois”, explique-t-elle. Avant de préciser : “ceux qui marchent le mieux sont les apéritifs dinatoires et les cafés gourmands”.

Pratique. 168, rue Beauvoisine, Rouen ; lesateliersdesylvie.com ; 06 68 70 83 61.