Bonne table à Rouen. Mbamou propose des spécialités du Congo

Le petit restaurant Mbamou ne paye pas de mine, quai de France, en pleine zone industrielle de Rouen. Mais son gérant Eddy Faziana entend bien y trouver sa clientèle avec les nombreux travailleurs des entreprises du quartier. Il a lancé en décembre 2024 cette adresse pour y proposer une généreuse et savoureuse cuisine de son pays d'origine, le Congo. Le temps de s'installer et de recevoir ses derniers équipements, il a lancé depuis la mi-avril les services du midi. A la carte, le fameux poulet Mbamou, spécialité de la maison : une poule marinée la veille dans une préparation à base d'épices de l'île Mbamou du Congo-Brazzavile. Elle est ensuite braisée et servie avec de la banane plantain, des frites ou du riz. Le restaurant propose aussi des brochettes de bœuf avec la même palette d'épices ou des poissons que l'on trouve également autour de cette île, comme le poisson capitaine ou le malangwa.

Des portions généreuses

Lors de ma venue, je décide de faire confiance au chef qui propose de frire des ailes de poulet Mbamou et de me les servir avec des frites et bananes plantain. Autant le dire tout de suite, il faut avoir de l'appétit. La surprise a été de taille quand j'ai découvert cette immense assiette, avec une douzaine d'ailes de poulet bien charnues. "Ça se mange avec les doigts en principe", me souffle le patron. Je m'exécute sans broncher. La viande est attendrie par la marinade, dont le goût, qui invite au voyage, n'est pas trop prononcé. La banane plantain accompagne bien le tout. Mais tenez-vous-le pour dit, il faut un appétit d'ogre pour aller au bout de ce plat. Moi qui me pensais bon mangeur, j'ai dû laisser une paire d'ailes dans l'assiette. Vraiment repu, je termine comme ça cette expérience, sans dessert ni café. Comptez 15 euros pour ce plat généreux, servi en toute convivialité.

Ailes de poulet Mbamou.

Pratique. 31 quai de France à Rouen. Ouvert tous les jours, service le midi uniquement du lundi au jeudi. Tel : 06 41 03 87 32.