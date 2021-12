Application smartphone : C'est parti pour l'aventure avec "Temple run"

Dans Temple Run, le but est de vivre une aventure épique. Vous savez, dans les films , quand le héros trouve une idole dans un temple, il lui arrive toujours quelque chose. Une énorme boule de pierre lui fonce dessus ou le sol s'effondre. Etc.

Eh bien là, vous êtes poursuivi par une horde de gorilles, le but est donc de s'enfuir le plus vite possible en évitant les obstacles.

Sautez, glissez, tournez et ramassez des pièces grâce à votre smartphone. Ces pièces débloqueront des "power up" dans la boutique pour vous faciliter la tâche. Restez concentré pour aller le plus loin possible.

A télécharger gratuitement sur google play et l'app store.

Plongez dans le jeu avec Laure: