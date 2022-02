L'appli de la semaine: Suivez le chemin

Je vous fais découvrir aujourd'hui une appli qui ne paie pas de mine mais qui pourra vous rendre assez addict très vite. Elle s'appelle « Suivez le chemin ». Pas de menu, on entre directement dans le vif du sujet avec ce jeu, il faut dire que le titre est suffisamment explicite.

Sur votre écran, un chemin est dessiné, vous touchez l'écran et c'est parti. Vous devez suivre le chemin avec votre doigt sans toucher les bords que vous croisez sur le parcours. Mais attention, l'écran défile du bas vers le haut, si vous prenez trop votre temps, vous serez rattrapé par l'image et ce sera perdu. Il faut donc doser entre la prudence et la rapidité. Vous ne referez pas le même parcours ad vitam aeternam tant que vous n'avez pas passé le 1er niveau rassurez vous. En fait c'est une progression intelligente. Chaque distance que vous parcourez avant de perdre est comptée et sert à remplir une barre de progression. Une fois la jauge pleine, vous passez au niveau suivant.

Si vous faites un gros score, cela ira assez vite mais vous pouvez aussi faire plein de mini série si vous avez un peu plus de mal. Les débutants ne seront donc pas démotivés.

Suivez le chemin, un jeu à la prise en main très simple et au concept accrocheur, à télécharger gratuitement sur google play.