L'appli de la semaine: Tiny dice dungeon

Aujourd'hui je vous présente un jeu on ne peut plus old school : « Tiny Dice dungeon ».



Un Jeu de rôles/ RPG pixelisé comme dans les années 80 où vous affrontez les ennemis... aux dés ! Le principe est simple et bien pensé : vous lancez les dés autant de fois que vous le souhaitez, le total donnera le nombre de points de vie que vous retirerez à l'ennemi. Évidemment, s'il n'y avait pas une autre règle, ce serait trop simple. Si par malheur vous faîtes un 1, peu importe le score cumulé avant mais l'attaque est ratée !

Rassurez-vous, les ennemis aussi ont cette contrainte. Si vous faites un score égal au nombre de points de vie restant du monstre alors, vous le capturerez. L'avantage, c'est qu'il deviendra l'un de vos compagnons ; Vous pourrez augmenter la taille de votre groupe au fur et à mesure de votre progression. Il attaquera donc à vos côtés.

Si vous faites un nombre supérieur à celui qu'il fallait pour tuer l'ennemi alors la différence vous sera accordée en points de guérison.



Le seul point noir, c'est qu'il n'est pas traduit, vous jouerez en anglais.



Tiny dice dungeon est donc un jeu à l'ancienne, très sympa, avec la musique rétro également. C'est en plus gratuit, à télécharger sur google play et l'appstore.