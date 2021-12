"94 secondes" est l'application qui vous fera partager de bons moments. Le but: trouver le plus vite possible des mots commençant par la lettre indiquée et concernant un thème imposé.

En tout, 94 secondes...

L'apllication est gratuite et disponible sur play.google.com ou sur itunes.apple.com

Ecoutez comment ça marche en cliquant sur le lecteur: