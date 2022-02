Le bizutage d’intégration “dérape”

C'est la joie le 4 avril 2009 au club de foot de l'Avant-garde caennaise : les jeunes joueurs partent une semaine au ski, c'est l'occasion de souder de futures équipes. Le groupe des 13 ans va côtoyer celui des grands. Comme d'habitude, le bizutage des "petits" est de mise. Les grands prennent des marqueurs pour leur dessiner des inscriptions à caractère sexuel sur le corps ou le visage. Ils sont aussi enduits de mousse à raser ou ligotés pour "jouer à la limace". Quatre d'entre eux sont plus particulièrement visés. Après les vacances leurs parents on porté plainte. A l'audience correctionnelle du mardi 5 janvier : "le marqueur, ils l'ont fait à tout le monde, c'était pas grave. On croyait que c'était un jeu, au début, c'était rigolo. Mais, le truc avec la lampe et la bouteille, non" . En effet, l'aîné du groupe des grands, Tony H., seul prévenu, participant à toutes les séances promettait aux petits qui l'aidaient à attraper d'autres jeunes sans leur faire subir le même sort. C'est-à-dire avec une lampe de poche ou une petite bouteille d'eau minérale entre les fesses. De plus, certaines de ces scènes ont été filmées et diffusées sur facebook. Des grands s'apercevant que 'les petits étaient véritablement terrorisés", n'ont rien dit. Ils ont eu un rappel à la Loi de 1998.



Carton rouge

Maître Nathalie Rivière rappelle que les parents avaient confiance dans le club et leurs éducateurs “très absents en ce jour” et pointe “leur manque de lucidité” . “Les petits à un âge délicat ont subi des choses qui leur pèsent, loin de leurs parents”.

Tony H. sera condamné “par la délivrance d’un carton particulièrement rouge” de trois mois de prison assortis d’un sursis de 40 heures en 18 mois. Le prévenu devra de plus indemniser les victimes : un euro symbolique a été accordé à chaque parent, 1 500 euros par enfant et 600 euros pour les frais de procédure des familles.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire