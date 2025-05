Caen. Abus de confiance : trois membres de la communauté des gens du voyage condamnés

Trois prévenus, issus de la communauté des gens du voyage, ont été condamnés mardi 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Caen pour abus de confiance aggravé. Ils avaient profité de la vulnérabilité d'un homme, escroqué de plusieurs milliers d'euros entre 2019 et 2021.

Un engrenage d'abus financiers

L'affaire débute en mai 2019, lorsque la victime fait la connaissance d'un homme de 75 ans qui lui propose une vente d'objets pour 1 000 euros — une somme qu'il ne recevra jamais. Peu après, il lui présente une femme de 47 ans, avec qui il développe des sentiments amoureux. Profitant de cette relation, elle parvient à obtenir la carte bancaire de la victime, multipliant les retraits. La fille du septuagénaire en fera de même, détournant à elle seule 8 000€.

Les abus se multiplient : voyages au Maroc et en Allemagne, hôtels luxueux, achats en ligne… Des dépenses qui n'ont jamais été consenties par la victime, mise progressivement en grande difficulté financière. Elle s'en confie à un voisin qui, en vérifiant les dépenses, s'aperçoit des sommes très importantes qui ont été frauduleusement utilisées. Le 7 juillet 2021, une curatelle renforcée est instaurée pour le protéger.

Des peines sévères prononcées

Aucune des trois personnes n'était présente à l'audience. L'avocate de la partie civile a souligné l'absence de son client, qu'elle dit terrorisé et craignant des représailles. Le procureur, quant à lui, déplore leur malhonnêteté, et plaide pour des peines de prison et de fortes amendes.

La femme de 47 ans a été condamnée à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis pendant 2 ans, et à 4 000€ d'amende. Le septuagénaire de 75 ans à l'origine du premier contact avec la victime, et sa fille, impliquée dans les retraits frauduleux, écopent respectivement de 12 et 8 mois de prison avec sursis, ainsi que 2 000€ d'amende chacun.