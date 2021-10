Bridget Jones de retour dans les librairies en 2013

C'est une Bridget Jones accro à internet et aux nouvelles technologies que ses lecteurs retrouveront dans un an. Ce troisième volet "explorera une phase différente de sa vie", avertit son éditeur Jonathan Cape. Mais que ses fans se rassurent, leur célibataire préférée restera la même : malhabile et gaffeuse.

Pour ce qui est de la présence du dragueur Daniel Cleaver et du romantique avocat Mark Darcy, Helen Fielding laisse planer le suspens. "Certains personnages restent et d'autres ont disparus", se borne à indiquer la romancière.

Les deux héros masculins seront en tout cas au générique du troisième volet cinématographique de Bridget Jones, qui ne suivra pas l'intrigue de son homologue littéraire. Co-écrit par Helen Fielding, le film évoquera la grossesse de l'héroïne londonienne. Aucune date de sortie n'est encore évoquée.

Parus en 1996 et 1999, Le Journal de Bridget Jones et sa suite L'Âge de raison se sont vendus à quinze millions d'exemplaires à travers quarante pays. Leurs adaptations grand écran sont sorties en 2001 et 2004, avec Renee Zelweger, Hugh Grant et Colin Firth au casting.