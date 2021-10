Bridget Jones Baby, une comédie hilarante

Aujourd'hui je vous parle de Bridget Jones Baby, avec Renée Zellweger , Colin Firth et Patrick Dempsey.

Je ne pensais pas revoir Bridget Jones sur grand écran. Même si je n'ai jamais lu les livres, je trouvais que les 2 volets précédents formaient un tout et auraient pu se suffire à eux-mêmes. J'avais donc un peu peur de retrouver Bridget et sa bande 12 ans après.

Même si ses rondeurs se sont envolées, j'ai vite compris que Bridget était restée la même ! Une femme gaffeuse et maladroite mais hyper attachante et surtout bien drôle pour le spectateur !

Les scénaristes ont ancré Bridget en 2016. C'est une femme de notre époque, qui assume pleinement sa quarantaine et qui est hyper connectée. J'ai aimé cette « mise à jour », qui permet d'en faire un personnage intemporel. On retrouve ses amis, sa famille, Marc Darcy mais des nouveaux personnages font leur apparition : une collègue plus jeune mais très complice et un bel américain... L'arrivée de ces nouveaux protagonistes est très bien intégré, ils se fondent dans l'histoire d'une manière très naturelle.

Ce film a été pour moi un régal du début à la fin. J'ai énormément ri, avec les péripéties de Bridget. Que ce soit avec ses traditionnels discours ratés, ses présentations publiques qui se terminent toujours dans la gêne ou ses quiproquos, ça a été un réel plaisir de retrouver toute cette joyeuse bande ! J'ai aussi particulièrement apprécié Emma Thompson, qui joue le rôle de sa gynécologue et qui a tout un tas de dialogues désopilants également.

Bridget Jones Baby est une comédie qui tient ses promesses, qui fait beaucoup rire et qui nous donne l'impression de retrouver des personnes familières. C'est avec délectation qu'on suit ses nouvelles péripéties et la fin nous laisse penser à une possible suite : j'en redemande ! Bridget Jones Baby, c'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma !