Magic in the moonlight, le dernier Woody Allen

On l'attendait, le voici, le film annuel de Woody Allen ! Voyage dans le temps dans les années 20, dans la Provence....

Et voici Woody Allen de retour en Europe et plus particulièrement en France ! La magie et le spiritisme, de domaines qu'il affectionne particulièrement sont au cœur de ce film.

Quelle chance de retrouver Colin Firth à l'écran ! L'action se passe peut-être en France, mais ce sont tous des anglais pure-souche que l'on suit durant le film. C'est dans son personnage de pince-sans-rire so british que l'on retrouve l'acteur oscarisé. Les dialogues à rallonge de Woody Allen lui conviennent parfaitement et c'est grâce à lui et ses « piques » que nous passons un agréable moment devant le film.

Ce long-métrage est du Woody Allen typique, le film est donc très verbeux, bavard, ce qui peut éventuellement surprendre les spectateurs ne connaissant pas encore l'artiste. La personnalité terre-à-terre et rationnelle au possible de Stanley Crawford rencontre celle ésotérique et mystérieuse de Sophie et cela fait forcément des étincelles.

Si vous regardez la très bonne série « The big bang theory », il me sera très facile de vous décrire Stanley Crawford : c'est Sheldon Cooper en version « anglais des années 20 ». Même esprit de supériorité, absence de tact et condescendance envers les « esprits non-scientifiques ».

Les interactions entre tous ces personnages est ce qu'on retiendra à la sortie de la séance, car « l'enquête » pour savoir si Sophie a vraiment des dons de médium ou non ne nous tient pas vraiment en haleine. Les questions soulevées sont par contre intéressantes : faut-il forcément tout expliquer ou garder une part de mystère, de magie pour apprécier la vie ?

« Magic in the moonlight » est un film léger et agréable, parfait pour s'aérer l'esprit et sourire. Pas le film le plus marquant de Woody Allen mais il remplit son contrat : nous faire passer un bon moment. A voir en ce moment au cinéma.