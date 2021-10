L'homme irrationnel, un Woody Allen décevant

Je vous parle aujourd'hui de l'homme irrationnel », un film de Woody Allen avec Emma Stone et Joaquin Phoenix.

C'est la 2ème fois à suivre que nous retrouvons Emma Stone dans un film Woody Allen, peut-être la nouvelle muse du réalisateur, après Scarlett Johansson ?

Son rôle est en revanche beaucoup moins pétillant que dans Magic in the moonlight. Je l'ai même trouvé tête à claques pour tout vous dire. Quant à Joaquin Phoenix, il est ici plus que bedonnant, et son rôle de prof de philosophie permettait d'épouser parfaitement les interrogations métaphysiques que Woody Allen aime partager dans ses films. Et pourtant... La philosophie est à peine traitée et la profondeur du personnage s'en trouve grandement affectée.

Nous avons donc 2 personnages superficiels qui ne badinent même pas à la Woody Allen. Pas de séduction (uniquement du rentre-dedans), pas d'humour pince-sans-rire typique du New-Yorkais, la touche Woody Allen est très légère et c'est ce que je regrette le plus dans ce film. Car au final, le scénario est insignifiant et je n'ai même pas cette légèreté habituelle à laquelle me raccrocher.

Je ne me suis attachée à aucun des personnages et je n'ai pas angoissé quand le « projet » de notre professeur s'est accompli.

En bref, je me suis ennuyée pendant la séance et je ne peux pas vous trouver de bonnes raisons d'y aller. Le film n'est pas un navet quand même, mais il ne mérite pas plus qu'un visionnage à la télé un dimanche après-midi pluvieux.

L'homme irrationnel est un film de Woody Allen qui ne marquera pas. Peu d'ingrédients typiques du réalisateur sont à l'écran, les personnages sont fades tout comme l'histoire. Un film dispensable, en ce moment au cinéma.