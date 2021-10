Café Society, un Woody Allen en mode automatique

Aujourd'hui, je vous parle du film qui a fait l'ouverture du festival de cannes 2016 : café society de Woody Allen avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart et Steve Carell.

Les ingrédients classiques

C'est d'un triangle amoureux que Woody Allen a choisi de nous parler aujourd'hui. Il a quitté l'Europe pour son lieu de tournage afin de rejoindre Los Angeles. Quoi ? La côte Ouest ? Hérésie ! Ouf, rassurons-nous New York n'est jamais très loin. Parce qu'évidemment, avec un film par an depuis des décennies, nous connaissons bien Woody Allen. Nous savons ce que l'on va invariablement retrouver. Et c'est d'ailleurs ce qui plait chez le réalisateur. « L'intello » qui s'interroge sur la vie avec beaucoup d'interrogations profondes n'est pas le héros de cette comédie, c'est un personnage secondaire. Nos héros sont très jeunes, avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart, 32 et 26 ans dans la vraie vie, un peu plus jeunes encore à l'écran. Woody Allen nous montre leur amour naissant.

Finalement peu d'humour

L'humour pince-sans-rire, les moments embarrassants sont toujours des instants pittoresques des films de Woody Allen. Certains sont très savoureux ici, mais ce qui m'a malheureusement marqué, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai bien rigolé à certains moments, mais c'est clairement la mélancolie qui l'emporte. Et j'avoue avoir eu un peu de mal à le devenir moi-même en regardant les aventures de nos héros. L'empathie « négative » n'était pas aussi bien retranscrite que l'empathie « positive ». J'ai donc eu un peu de mal à m'impliquer dans le film.

Café Society est un film sympathique, plus mélancolique que comique, qui nous fait passer un moment agréable au cinéma mais qui ne surprend pas. Le réalisateur n'arrive pas à nous emporter et le thème peut sembler du déjà-vu. Mais son talent naturel et la beauté des décors permettent à ce film d'être néanmoins recommandé. Un Woody Allen sympa, mais sans plus, en ce moment au cinéma.