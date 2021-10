The Nice Guys, un film drôle et décomplexé

Aujourd'hui je vous parle d'une comédie policière avec Russell Crowe et Ryan Gosling : The Nice Guys, en compétition officielle au dernier festival de Cannes.

Ce film est une comédie policière qui m'a enchantée du début à la fin. L'ambiance 70's est très bien retranscrite et rajoute au plaisir, avec les petites moustaches et les voitures d'époque.

Russel Crowe et Ryan Gosling incarnent chacun des mecs paumés, un peu losers. Le destin va les mener à enquêter ensemble sur une disparition saupoudrée de meurtres.

L'histoire est pleine de rebondissements, ce qui en soi est déjà bien. Ajoutez à cela quelques bagarres et fusillades et notre histoire est bien intéressante. Si en plus le duo d'enquêteurs est drôle, là c'est le top ! Et c'est le cas . J'ai beaucoup apprécié les vannes que s'envoient les 2 comparses. Ils ne sont pas spécialement complices car tout les oppose, mais il y énormément d'interactions entre eux, aucun ne perd une occasion d'enfoncer l'autre.

The nice guys est une comédie hyper plaisante, que je vous recommande chaudement. Les acteurs sont parfaits dans leur rôle et j'ai passé une séance entière à rigoler, avec une histoire derrière qui tient la route, même si elle est déjantée. Je n'ai qu'une hâte, qu'on me parle d'une suite ! The nice guys, une petite pépite à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.