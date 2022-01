La la land, le retour de la comédie musicale

Aujourd'hui, je vous parle du film La la land avec Emma Stone et Ryan Gosling.

C'est une grande nouvelle en ce début d'année 2017 : le cinéma accueille à nouveau une comédie musicale, et en plus inédite ! Je suis friande de ce genre de films, avec Grease, Mamma Mia ou Dreamgirls par exemple.

Ce film se déroule à notre époque, c'est donc une histoire moderne que nous allons suivre, ce qui n'est pas toujours le cas avec ce genre. Les thèmes abordés sont quant à eux intemporels : La la land parle d'amour, de l'Art, de la vie de couple et des rêves. C'est la vie d'artiste qui nous est montrée dans ce Los Angeles de 2017. Une actrice en quête de rôles et un musicien en quête de jazz pur.

La la land se démarque des autres films qui racontent le même type d'histoire par l'atmosphère qui s'en dégage. On pourrait qualifier ce film de naïf, je lui préfère romantique. Le romantisme de l'esprit bohème : la pureté des sentiments sans faux-semblants, l'abandon total et la liberté. C'est ainsi une vraie bouffée d'oxygène que nous apporte ce film. Notre esprit lui aussi fait des claquettes. La la land parvient à ne pas tomber dans la guimauve en restant dans le domaine du réel quand la vie de couple est abordée. Le coup de foudre donne lieu à une scène surréaliste où les protagonistes s'envolent littéralement et dansent dans le ciel. Le réalisateur va à mon sens beaucoup trop loin à ce moment-là, c'est dommage. Mais ensuite, les divergences de rêves ou de carrière, l'éloignement, tout cela ramène nos « héros » sur terre et donnent une dimension plus dramatique à l'ensemble.

C'est ainsi que les parties « jouées », en opposition aux parties « chantées et dansées » donnent une belle dimension au film, avec plus d'épaisseur. Je trouve d'ailleurs que Ryan Gosling et Emma Stone sont épatants, comme attendu d'ailleurs, dans cette partie-là et que malheureusement, cela met en relief les défauts des parties musicales. Si la danse est bien réussie avec un beau travail de chorégraphie, j'ai trouvé que le chant pèchait vraiment. Le problème n'est pas la justesse des chansons, mais la qualité vocale. Les 2 acteurs stars ont un petit filet de voix dont il ne ressort rien de puissant. C'est quand même une part primordiale de l'exercice de comédie musicale et j'ai été clairement déçue sur ce plan. J'en viens même à me demander si un autre casting aurait été judicieux, avec des inconnus ou des acteurs/chanteurs tels Beyoncé et Justin Timberlake.

La musique en elle-même m'a plus plu avec un thème qui rentre bien dans la tête. Ces petites ritournelles au piano inspirent tour à tour nostalgie, exaltation ou tristesse. Il est à noter que Ryan Gosling joue toutes les scènes au piano lui-même, il a appris et travaillé intensivement pour ce film. C'est tout à son honneur. Mais l'impression globale de la musique m'a quand même un peu laissé sur ma faim. C'est un film qui se passe à notre époque mais cela sonne « à l'ancienne ». Ces musiques auraient été dans une comédie musicale du milieu du siècle dernier que cela ne m'aurait pas étonné. C'est bien dommage de ne pas avoir couplé le modernisme de l'histoire au modernisme de la bande-son.

La La Land est un film à l'histoire plus complexe que la musique légère qui l'accompagne. Une bouffée d'air frais pour l'esprit, qui laisse un effet positif à la sortie de la salle malgré le côté sombre qui s'installe dans l'histoire. La musique aurait pu être plus dans l'air du temps mais elle reste en tête. Nos 2 acteurs principaux ne feront pas carrière dans la chanson mais s'en sortent honorablement dans ce film. La la land n'est donc pas exempt de défauts, mais je le conseille à tout amateur de comédies musicales. C'est en ce moment au cinéma.