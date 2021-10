Rocketman, un biopic musical sur Elton John

Aujourd'hui je vous parle du film Rocketman avec Taron Egerton, Jamie Bell et Richard Madden.

Quelques mois après Freddie Mercury, c'est au tour d'une autre icône britannique d'avoir son film : Elton John. Cette fois, le film n'est pas posthume et la bone nouvelle c'est qu'Elton John a complètement adoubé le long-métrage !

Et je trouve qu'il y a de quoi car il y a du très bon qui ressort de ce film ! Tout comme dans Bohemian Rhapsody, c'est véritablement la performance d'acteur qui est époustouflante ! Taron Egerton s'est investi profondément dans ce rôle et est incroyable. Il s'est même permis de chanter les tubes d'Elton John ! C'est en effet ce qui m'a surpris le plus : ce n'est pas Elton John qu'on entend chanter dans le film, en mode play-back comme pour Bohemian Rhapsody. Le jeune acteur a réinterprété les morceaux à sa sauce et s'est entraîné pour cela au piano et au chant pendant plusieurs mois. Le résultat est finalement bon et renforce la prestation.

Concernant la narration, elle n'est pas complètement chronologique mais l'enfance est une part importante de l'histoire, car on se rend compte que tout ce qui a façonné Elton John vient de là. De sa vie, je ne connaissais que son statut de Rockstar, ses déboires avec l'alcool et la drogue, et son homosexualité. J'ai découvert un enfant marqué par des parents distants et un génie de la musique.

Le film est assez inégal avec certaines parties qui manquent de rythme , mais l'ensemble reste assez explosif. Nous ne voyons pas tellement de concerts, ce sont véritablement les coulisses et la vie personnelle du chanteur qui sont mises en avant. Et après tout c'est tant mieux, car sinon autant écouter un disque ! Souvent émouvant, j'ai beaucoup apprécié la révélation du showman en lui qui est assez époustouflante !

Ce qui m'a fait le plus bizarre dans ce film, c'est la façon dont les chansons étaient amenées. Quelquefois, le biopic devient en effet comédie musicale, où les chansons d'Elton John font partie intégrante du film et on le voit donc évoluer dans sa vie en chantant et dansant. Un peu étrange, mais j'ai trouvé qu'on finissait par s'y faire.

La force de ce film, c'est qu'il s'adresse à ses fans mais aussi à toute personne qui le connaît peu, j'ai apprécié découvrir au fur et à mesure cet homme bourré de talents.

Rocketman est un film enlevé, qui m'a bluffé grâce à la performance magistrale de Taron Egerton. Un film qui nous en apprend plus sur Elton John et qui vous fera bouger sur votre siège ! A voir actuellement au cinéma.

