Hors Normandie. Bohemian Rhapsody, la légende Queen au cinéma

Aujourd'hui, je vous parle du film Bohemian Rhapsody " de Bryan Singer avec Rami Malek.

Ce film retrace l'histoire du groupe de rock britannique Queen, ou plutôt de Freddie Mercury et ses acolytes, de leurs débuts au concert Live Aid de 1985.

Je suis allée voir ce film car j'aime la musique de Queen, mais je restais une amatrice non éclairée. Je ne connaissais pas du tout l'histoire du groupe, je connaissais seulement la plupart de leurs tubes et le fait que Freddie Mercury était un showman. J'ai donc appris beaucoup de choses pendant un peu plus de 2h. Le film suit néanmoins une structure très classique, c'est un documentaire romancé en fait. La réalisation en elle-même n'est pas marquante, ce qui l'est un peu plus c'est la prestation de Rami Malek. L'acteur a explosé il y a quelques années avec la série " Mr Robot " et décroche ici un rôle marquant, tant on sent l'énergie qu'il a mise à donner vie à Freddie Mercury.

Mais ce qu'on retient surtout du film, ce sont les chansons. Bryan Singer n'a pas été avare de hits, on en entend plein et presque en entier, un régal pour les oreilles ! Il est parfois difficile de rester immobile sur son siège tant l'ambiance concert est présente !

Bohemian Rhapsody est un film très rock, qui déménage grâce à tous les hits de Queen qu'on peut entendre pendant le long-métrage. En revanche le film est très classique et ne marquera pas les esprits. À voir si vous êtes très un grand fan ou au contraire un néophyte comme moi, sinon écoutez plutôt à fond les albums à la maison ! Bohemian Rhapsody, en ce moment au cinéma.

