Hors Normandie. Sauver ou périr, une émotion distante

Aujourd'hui, je vous parle de " Sauver ou Périr " avec Pierre Niney et Anaïs Demoustier.

Ce film est basé sur une histoire vraie, ce pompier dont le visage a fondu pendant une intervention. Mais ce n'est pas tout à fait là le début de l'histoire. Avant cela, le réalisateur nous emmène dans la caserne des Sapeurs-Pomiers de Paris. On fait connaissance avec le héros Franck Pasquier dans sa vie quotidienne. On voit l'entraînement, les interventions de différents types, la vie à la caserne. J'ai trouvé cette première partie très intéressante, même si elle ressemblait plus à un documentaire qu'à un long-métrage de fiction. Cela nous permet de voir la personnalité de Franck Pasquier et ce qu'implique son accident qui sera filmé par la suite.

Avec ses motivations et sa passion, il est plus facile pour nous, spectateurs, de s'impliquer dans la suite. Et heureusement car j'ai été un peu plus déçue à partir de là . J'ai trouvé qu'il y a avait une grande distanciation entre l'épreuve que vit le pompier et nous ,spectateurs. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'on suit l'aventure de 2 points de vue à la fois : Franck Pasquier et parfois sa femme mais je me suis sentie moins impliquée. Je n'ai pas vraiment senti le combat que menait Franck Pasquier, je n'ai pas senti sa rage malgré un bon jeu d'acteur. Cela est donc dû à la réalisation qui m'a mis une barrière entre les émotions du personnage et moi.

J'aurais aimé avoir plus souvent l'impression d'être dans sa tête plutôt que d'avoir l'impression de tout regarder par la caméra. Dommage.

Cela m'a d'ailleurs fait la même impression pour Cécile Pasquier, une trop grande distanciation à l'écran entre ses émotions et les miennes.

Sauver ou Périr est un film sur un sujet fort, avec des acteurs très impliqués que j'ai senti investis dans leurs personnages. Malheureusement la réalisation proposée m'a empêché de ressentir à leur juste mesure le combat que mènent contre eux-mêmes les personnages, ce qui m'a fait ressortir de la salle avec une impression mitigée. Sauver ou Périr, actuellement au cinéma

