A star is born, un beau duo

Aujourd'hui je vous parle du film " A star is born " de et avec Bradley Cooper et Lady Gaga.

C'était un film attendu. Par moi et beaucoup de personnes pour pas mal de raisons, et en voici les principales : première réalisation de l'acteur star Bradley Cooper et premier grand rôle pour Lady Gaga.

C'est ça qui interpelle dès le début : Lady Gaga sans fard, littéralement ! Lady Gaga presque à nu, une belle surprise. J'ai trouvé son interprétation touchante et très juste. Son personnage, ingénu au début est très attachant. De son côté, Bradley Cooper m'a bluffé par sa qualité de voix. Même si Lady Gaga était aussi au top, cela n'avait rien d'étonnant, tout le monde connaît son talent (ensuite aimer ou pas c'est une question de goût). Mais il a un bon grain de voix et c'est ce qui rend ce duo à l'écran très sympa. Les deux acteurs/chanteurs ont l'air de s'amuser et d'avoir pris plaisir à jouer ce film et j'ai ressenti ce plaisir de l'autre côté de l'écran.

L'histoire est une adaptation du film " Une étoile est née " sorti en 1937. C'est la 3ème version de ce film. L'histoire est donc bien connue, une petite jeune qui perce dans son domaine artistique grâce au coup de pouce d'un homme déjà célèbre. Il n'y a pas vraiment de surprises dans son déroulé ce n'est donc pas là le point fort du film. Et pourtant il réussit à nous happer un bon moment par la bonne réalisation de Bradley Cooper. L'acteur/réalisateur capte bien les émotions des personnages avec juste sa caméra, sans avoir besoin de dialogues. Cela donne une profondeur au film. La première partie est assez enivrante, dommage que ça s'essouffle par la suite.

La 2ème partie du film est effectivement un peu plus floue, il y a moins de lignes directrices et cela retient moins l'attention. J'étais beaucoup moins enthousiaste qu'au début, j'ai trouvé ça dommage. Je suis donc sortie sur une impression mitigée.

" A star is born " est une excellente première réalisation de Bradley Cooper qui a su saisir l'émotion des personnages. Lady Gaga et lui sont resplendissants dans leurs rôles respectifs. Malheureusement le film s'essouffle en seconde partie et empêche le film de s'inscrire dans les incontournables. Il est bien à voir une fois, notamment porté par de bonnes chansons, mais pas sûr qu'il y ait besoin d'y retourner. " A star is born ", à voir en ce moment au cinéma.

