Hors Normandie. Lady Gaga dévoile un peu de la bande originale de "A star is born" avant sa sortie en salles

Mercredi 3 octobre 2018, Lady Gaga s'apprête à envahir les salles obscures dans le film "A star is born" de et avec Bradley Cooper. Pour sa première réalisation, il incarne un chanteur de country dont les meilleures années sont derrière lui qui découvre une jeune chanteuse inconnue qu'il parviendra à épanouir et faire connaître au monde entier.

Les fans la découvriront au naturel, plus Stefani Joanne Angelina Germanotta que Gaga, eux qui ont l'habitude de la voir dans des tenues extravagantes et pleine de maquillage.

Le rôle a été à l'origine proposé à Beyoncé, mais le destin en a voulu autrement et Lady Gaga pourrait doublement en bénéficier. Elle réalise en effet un rêve car elle a toujours voulu secrètement être actrice. Et en plus, sa prestation n'a pas laissé indifférent les critiques. Présenté aux festivals de Toronto et de Venise, le film a été salué par la presse et particulièrement la prestation de Lady Gaga qui a eu droit à des standing-ovations. Certains parlent même d'une nomination aux Oscars!

La star a partagé ce mardi 25 septembre 2018 un extrait du titre "Is that alright", à retrouver sur la bande originale du film qui sortira le 5 octobre 2018 dans les bacs.

