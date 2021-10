Accouchement dans la douleur pour le nouveau "Bridget Jones"

Le magazine spécialisé, un des plus respectés d'Hollywood, rapporte des versions contradictoires. Une de leurs sources indique que le projet serait tout bonnement "mort", alors qu'une autre soutien que Bridget Jones 3 entrera en phase de tournage d'ici fin 2012.

Bridget Jones 3 n'en est pas à son premier couac, après le départ, en octobre dernier, du cinéaste Paul Feig (Mes meilleures amies), remplacé deux mois plus tard par Peter Cattaneo (Full Monty). En attendant d'en savoir plus, Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant restent contractuellement attachés au projet, qui racontera la grossesse de l'héroïne rondelette et maladroite inventée par l'auteure Helen Fielding.