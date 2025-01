Caen. Alerté par l'opposition, le maire refuse de quitter X

C'est un débat qui déchaîne les passions depuis quelques jours. Faut-il, oui ou non, quitter le réseau social X, propriété d'Elon Musk, le milliardaire américain qui a encore fait parler de lui lors de l'investiture de Donald Trump ? Dans le Calvados, le Mémorial de Caen, le conseil départemental, l'université ou encore le festival Beauregard ont pris la décision de quitter le réseau social.

La demande émane de certains conseillers municipaux

Les élus de l'opposition Citoyens à Caen ont demandé hier, lundi 20 janvier, au maire, de quitter le réseau social. Ils dénoncent "les fausses informations et les messages haineux, porteurs d'une grave dérive démocratique". Ils disent avoir été "sollicités par des citoyens caennais qui s'étonnent, tout comme nous, que la Ville de Caen soit toujours membre de ce réseau".

Un espace de liberté d'expression

La réponse d'Aristide Olivier ne s'est pas fait attendre. Il prend la décision, ce mardi après-midi, de rester sur le réseau social. Il explique premièrement que "la Ville de Caen diffuse une information non partisane et d'intérêt général : une information sourcée, vérifiable et destinée à établir une relation de confiance avec ses abonnés".

Conscient du "projet de société porté par Elon Musk", Aristide Olivier rappelle que les réseaux sociaux sont "des espaces de liberté d'expression", et que "penser qu'un mouvement de retrait pourrait avoir une efficacité quelconque est illusoire".

La Ville de Caen restera donc bien présente sur le réseau social X. "Quitter ces réseaux reviendrait à renforcer l'archipélisation de la société, à acter un repli sur soi où chacun resterait dans sa bulle, entouré de ceux qui pensent et s'informent comme lui. Cela rétrécirait le débat public et signifierait un abandon là où il faudrait au contraire redonner du sens et du poids à la parole institutionnelle", écrit enfin le maire, qui ne manque pas de rappeler que Facebook a pris la décision de mettre fin à la modération.