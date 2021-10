Caen. La ville de Caen lance son concours photo sur Instagram

La ville de Caen (Calvados) a lancé hier, mardi 9 juillet 2019, un concours photographie sur le réseau social Instagram. Ce jeu, entièrement gratuit, consiste à envoyer ses plus beaux clichés de la ville de Caen, autour de cinq thèmes : espaces publics (places, street art…), espaces verts, patrimoines, marchés et rues animées, et enfin, équipements culturels et sportifs.

Le Hashtag #Caenconcours2019

Pour participer, le principe est simple : il suffit d'être âgé de plus de 14 ans, de publier sur son compte instagram son plus beau cliché via le hashtag #Caenconcours2019. Chaque participant peut publier jusqu'à six photos maximum.

Neuf participants seront retenus par la ville de Caen en se basant sur des critères d'esthétisme, d'originalité, de qualité et de valorisation du territoire caennais. C'est donc le moment de montrer que vous êtes fiers d'être Caennais !

De nombreux prix aux couleurs du 75e anniversaire du débarquement seront remis aux lauréats, comme des entrées pour l'exposition Rockwell, Roosevelt & les quatre libertés au mémorial de Caen, le catalogue de cette exposition, un kit 75e anniversaire du Débarquement et de la Libération de Caen, une visite de l'Abbaye-aux-Hommes ou encore des entrées pour l'exposition Caen en images au Musée de Normandie.

Le concours s'arrêtera le lundi 22 juillet prochain, à 23h59. À vous de jouer !

